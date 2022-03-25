В России сообщили и сразу же опровергли информацию о смерти Жириновского

В частности, о кончине 75-летнего лидера ЛДПР заявил один из российских сенаторов, однако в партии и Госдуме заверили, что эти данные недостоверны.

Член Совета Федерации РФ Александр Пронюшкин заявил, что депутат Государственной думы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни, однако вскоре удалил соответствующий пост из своего телеграм-канала. Об этом сообщило российское агентство "РИА Новости".

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Помимо Пронюшкина о кончине Жириновского сообщил и телеграм-канал Mash, по данным которого, смерть российского депутата наступила в 10:45 по московскому времени (09:45 по Киеву), а минувшую ночь тот провел в коме.

В свою очередь пресс-служба партии ЛДПР опровергла информацию о смерти Жириновского.

"Мы категорически опровергаем ЛОЖЬ о смерти Владимира Жириновского. Это грязная провокация "желтой" прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врет о лидере ЛДПР. Буквально час назад врачи отправила Владимира Вольфовича на ПЛАНОВУЮ процедуру. Его состояние СТАБИЛЬНО. Никаких негативных перемен в его здоровье нет!" — заверили в политсиле.

Государственной думы Вячеслав Володин также опроверг информацию о смерти Жириновского.

"Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", — сказал председатель Госдумы, посоветовав при этом сенатору Пронюшкину "сложить свои полномочия" за распространение недостоверной информации.

По данным Министерства здравоохранения РФ, состояние Жириновского оценивается как стабильное, а врачи "продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь".

Напомним, 9 февраля стало известно, что Жириновский заболел COVID-19, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Известно, что политик находится на лечении в Центральной клинической больнице Москвы. Российские СМИ сообщали, что у Владимира Жириновского поражено от 50 до 75% легких.

Жириновский в марте прошлого года заявил, что захотел освободить все занимаемые им должности с 1 мая 2036 года, в день своего 90-летия. Либерально-демократическую партию России Жириновский возглавил в 1990 году.