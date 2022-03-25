Голодним росіянам рекомендують пити теплу воду

Таку пораду дали російські лікарі.

Мешканцям Росії, котрі відчувають голод, лікарі рекомендують пити теплі напої. Про це пише телеграм-канал НеМалахов.

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Окрім простої теплої води, можна вживати і молоко чи інші підігріті напої, що можуть обманути мозок, за словами лікаря-дієтолога. Таку ж пораду можна використовувати у випадку, коли людина хоче схуднути та менше їсти.

"По-перше, ми змиваємо шлунковий сік, по-друге, заповнюємо шлунок. А об'єм у шлунку гальмує вироблення ґреліну — гормону голоду", — зазначає медичний експерт.

Оскільки після введення санкції проти РФ за початок повномасштабної війни проти України проти країни-агресора була введена низка санкцій зі сторони країн ЄС та США, а відомі бренди пішли з російського ринку, на полицях зникають базові продукти. Люди б'ються в магазинах за пачку цукру, а чоловіки, скориставшись дефіцитом засобів жіночої інтимної гігієни, почали продавати прокладки в мережі з націнкою в 2-3 рази. Така ініціатива не сподобалася жінкам, тому вони засипали "бізнесменів" гнівними коментарями.

Нагадаємо, у РФ не зможуть випускати смартфони з ОС Android. Єдиний вихід — активація гаджетів за межами країни.