Голодным россиянам рекомендуют пить теплую воду

Такой совет дали российские врачи.

Жителям России, чувствующим голод, врачи предлагают пить теплые напитки. Об этом пишет телеграмм-канал НеМалахов.

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Кроме простой теплой воды можно употреблять и молоко или другие подогретые напитки, которые могут обмануть мозг, по словам врача-диетолога. Такой же совет можно использовать в случае, когда человек хочет похудеть и меньше есть.

"Во-первых, мы смываем желудочный сок, во-вторых, заполняем желудок. А объем в желудке тормозит выработку грелина – гормона голода", – отмечает медицинский эксперт.

Поскольку после введения санкции против РФ за начало полномасштабной войны в Украине против страны-агрессора был введен ряд санкций со стороны стран ЕС и США, а известные бренды ушли с российского рынка, на полках исчезают базовые продукты.

Люди дерутся в магазинах за пачку сахара, а мужчины, воспользовавшись дефицитом средств женской интимной гигиены, начали продавать прокладки в Сети с наценкой в 2-3 раза. Такая инициатива не понравилась женщинам, поэтому они засыпали "бизнесменов" гневными комментариями.

Напомним, в РФ не смогут производить смартфоны с ОС Android. Единственный выход – активация гаджетов за пределами страны.