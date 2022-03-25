США відправили слідом за Байденом у Європу літак "Судного дня"

Boeing 747, який отримав назву "Літаючий Пентагон", був розроблений у 70-х роках для військових лідерів США на випадок ядерної війни

Президент США Джо Байден вирушив із робочим візитом до Європи, щоб згуртувати міжнародне співтовариство на підтримку України 23 березня. Він взяв участь у засіданнях G7, НАТО та Ради Європи. А слідом за ним, як з'ясувалося, вирушив "Літаючий Пентагон", укріплений літак, розроблений як центр управління і контролю у разі ядерної війни, пише Daily Mail.

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E4-B Nightwatch, створений на базі Boeing 747, був перекинутий до Великої Британії, поки Джо Байден відвідував ділові зустрічі в материковій Європі, та приземлився на авіабазі Мілденхол Королівських ВПС. Він вилетів із бази ВПС Едвардс.

[ + – ] E4-B Nightwatch, відомий, як "Літак судного дня" і "Літаючий Пентагон" Фото: Соцсети

Літак був створений у 1970-х рр., всього їх чотири. Вони здатні витримати електромагнітний імпульс, викликаний ядерним вибухом, і підтримувати зв'язок із військовими підрозділами США по всьому світу, щоб оперативно реагувати на ворожу атаку. З борту літаків "Судного дня" командування може передавати накази президента атомним підводним човнам США та шахтам міжконтинентальних балістичних ракет країни. Тож вони отримали ще одну неофіційну назву — "Пентагон, що літає".

[ + – ] E4-B Nightwatch, відомий, як "Літак судного дня" і "Літаючий Пентагон" зсередини Фото: Скриншот

Літаки "Судного дня" схожі на президентський літак, широко відомий як Air Force One, хоча E4-B містить вузькоспеціалізоване обладнання для спостереження і зв'язку.

Раніше цього тижня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив CNN, що ядерну зброю можна застосувати, якщо виникне "екзистенційна загроза для нашої країни".

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін пізніше попередила, що Росія "здатна на все". "Вони не дотримуються жодних правил. Вони не дотримуються жодних міжнародних законів", — зазначила Санна.

Сьогодні, 25 березня, Байден має відвідати Польщу, де, як очікується, обговорить із президентом Анджеєм Дудою питання енергетики та біженців.

Чотири нові бойові групи НАТО, які зазвичай налічують від 1 000 до 1 500 військовослужбовців, створюються в Угорщині, Словаччині, Румунії та Болгарії.

[ + – ] Президент Джо Байден під час візиту до Європи Фото: Twitter POTUS

Днем раніше президент Байден заявив, що НАТО відповість "тим самим", якщо Росія застосує зброю масового знищення в Україні.

Також США проводять консультації із союзниками, щоб надати Україні протикорабельні ракети. Рішення пов'язане з тим, що порти Маріуполя та Одеси стикаються з морськими загрозами.