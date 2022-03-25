США отправили вслед за Байденом в Европу самолет "Судного дня"

Boeing 747, получивший название "Летающий Пентагон", был разработан в 70-х годах для военных лидеров США на случай ядерной войны

Президент США Джо Байден отправился с рабочим визитом в Европу, чтобы сплотить международное сообщество в поддержку Украины 23 марта. Он принял участие в заседаниях G7, НАТО и Совета Европы. А вслед за ним, как, оказалось, отправился "Летающий Пентагон", укрепленный самолет, разработанный как центр управления и контроля в случае ядерной войны, пишет Daily Mail.

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E4-B Nightwatch, созданный на базе Boeing 747, был переброшен в Великобританию, пока Джо Байден посещал деловые встречи в материковой Европе, и приземлился на авиабазе Милденхолл Королевских ВВС. Он вылетел с базы ВВС Эдвардс.

[ + – ] E4-B Nightwatch, известный, как "Самолет судного дня" и "Летающий Пентагон" Фото: Соцсети

Самолет был создан в 1970-х гг., всего их четыре. Они способны выдержать электромагнитный импульс, вызванный ядерным взрывом, и поддерживать связь с военными подразделениями США по всему миру, чтобы оперативно реагировать на вражескую атаку. С борта самолетов "Судного дня" командование может передавать приказы президента атомным подводным лодкам США и шахтам межконтинентальных баллистических ракет страны. Так что они получили еще одно неофициальное название – "Летающий Пентагон".

[ + – ] E4-B Nightwatch, известный, как "Самолет судного дня" и "Летающий Пентагон" изнутри Фото: Скриншот

Самолеты "Судного дня" похожи на президентский самолет, широко известный как Air Force One, хотя E4-B содержит узкоспециализированное оборудование для наблюдения и связи.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил CNN, что ядерное оружие может быть применено, если возникнет "экзистенциальная угроза для нашей страны".

Премьер-министр Финляндии Санна Марин позже предупредила, что Россия "способна на все". "Они не соблюдают никаких правил. Они не соблюдают никаких международных законов", — отметила Санна.

Сегодня, 25 марта, Байден должен посетить Польшу, где, как ожидается, обсудит с президентом Анджеем Дудой вопросы энергетики и беженцев.

Четыре новые боевые группы НАТО, обычно насчитывающие от 1000 до 1500 военнослужащих, создаются в Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии.

[ + – ] Президент Джо Байден во время визита в Европу Фото: Twitter POTUS

Днем ранее президент Байден заявил, что НАТО ответит "тем же", если Россия применит оружие массового уничтожения в Украине.

Также США ведут консультации с союзниками, чтобы предоставить Украине противокорабельные ракеты. Решение связано с тем, что порты Мариуполя и Одессы сталкиваются с морскими угрозами.