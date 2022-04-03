Мінітабір у Мексиці: на кордоні США збільшується кількість біженців із України (фото, відео)

У прикордонному місті Тіхуана на північному заході Мексики мешкає близько 1500 українців. Волонтери кажуть, що влада Сполучених Штатів не поспішає обробляти їхні заявки на отримання притулку.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Сотні українців, які рятуються від повномасштабного вторгнення Росії, прибули в прикордонне місто Тіхуана на північному заході Мексики та просять притулку у США. Про це повідомив відповідальний міста у справах мігрантів Енріке Лусеро американському каналу CNN.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, у Тіхуані зараз проживає близько 1500 українців.

"Великий притік біженців був в останні чотири дні. Після початку конфлікту люди стали прибувати до нас із 11 березня. З того часу їхня кількість значно зросла й очікується ще більше", — сказав Лусеро.

[ + – ] На обробку заявок від біженців іде майже три години.

Американська влада, за оцінкою мексиканського чиновника, не поспішає обробляти заявки на отримання притулку від громадян України, тому в місті зібралося так багато людей.

"Вони обробляють 100, 150 або навіть 200 заявок на день. На їхню обробку йде майже три години. Ось чому створився такий мінітабір на кордоні", — прокоментував він.

Влада міста хоче перетворити спортивний об'єкт на тимчасовий притулок.

"Наступними рейсами прибуде близько 500 мігрантів, протягом дня їхня кількість збільшиться до двох тисяч", — сказав він.

Мешканка округу Оріндж (штат Каліфорнія) та учасниця волонтерської групи Інна Левієн надала сім'ям предмети першої необхідності – їжу, ковдри, намети та іграшки, щоб їхні діти були зайняті. У кого дозволяють фінанси, рекомендують зупинятись у готелях, де номери коштують 40-60 доларів за ніч.

Біженці в США – українців суворо перевіряють

Багато українців, які дісталися кордону Мексики та США, не зустріли очікуваного прийому, повідомили журналісти телеканалу NBC News.

[ + – ] Українці потрапляють під сувору систему перевірки

"Не підозрюючи, що мігранти з інших країн очікують на перевірки кілька тижнів і більше, українці потрапляють під сувору систему перевірки, перш ніж вони потраплять у США", – зазначили фахівці.

Волонтери та юристи, які працюють на кордоні, кажуть, що кількість українців, які намагаються потрапити до США, зростає з кожною годиною. Адвокатка Наталі Мурс із Каліфорнії підрахувала, що її мережа з 90 волонтерів контактували з 800 українцями цього тижня, які намагаються потрапити з Тіхуани до Сан-Дієго.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена 24 березня заявила, що країна прийме до 100 тисяч українців, які покинули країну через війну з РФ. Штати виділили мільярди доларів на допомогу країнам, які приймають біженців із України.

Американське видання Politico писало, що тисячі українських біженців повертаються на батьківщину з Європи. У деяких закінчилися гроші, вони не змогли заплатити за житло, доступне за межами таборів біженців.