RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ Російсько-українська війна

Мінітабір у Мексиці: на кордоні США збільшується кількість біженців із України (фото, відео)

3268
біженці, українські біженці, біженці з України, біженці в США
Фото: Getty Images | США готові прийняти до 100 тисяч українських біженців

У прикордонному місті Тіхуана на північному заході Мексики мешкає близько 1500 українців. Волонтери кажуть, що влада Сполучених Штатів не поспішає обробляти їхні заявки на отримання притулку.

Сотні українців, які рятуються від повномасштабного вторгнення Росії, прибули в прикордонне місто Тіхуана на північному заході Мексики та просять притулку у США. Про це повідомив відповідальний міста у справах мігрантів Енріке Лусеро американському каналу CNN.

За його словами, у Тіхуані зараз проживає близько 1500 українців.

"Великий притік біженців був в останні чотири дні. Після початку конфлікту люди стали прибувати до нас із 11 березня. З того часу їхня кількість значно зросла й очікується ще більше", — сказав Лусеро.

На обробку заявок від біженців іде майже три години.

Американська влада, за оцінкою мексиканського чиновника, не поспішає обробляти заявки на отримання притулку від громадян України, тому в місті зібралося так багато людей.

"Вони обробляють 100, 150 або навіть 200 заявок на день. На їхню обробку йде майже три години. Ось чому створився такий мінітабір на кордоні", — прокоментував він.

Влада міста хоче перетворити спортивний об'єкт на тимчасовий притулок.

"Наступними рейсами прибуде близько 500 мігрантів, протягом дня їхня кількість збільшиться до двох тисяч", — сказав він.

Мешканка округу Оріндж (штат Каліфорнія) та учасниця волонтерської групи Інна Левієн надала сім'ям предмети першої необхідності – їжу, ковдри, намети та іграшки, щоб їхні діти були зайняті. У кого дозволяють фінанси, рекомендують зупинятись у готелях, де номери коштують 40-60 доларів за ніч.

Біженці в США – українців суворо перевіряють

Багато українців, які дісталися кордону Мексики та США, не зустріли очікуваного прийому, повідомили журналісти телеканалу NBC News.

біженці, українські біженці, біженці з України, біженці в США
Українці потрапляють під сувору систему перевірки

"Не підозрюючи, що мігранти з інших країн очікують на перевірки кілька тижнів і більше, українці потрапляють під сувору систему перевірки, перш ніж вони потраплять у США", – зазначили фахівці.

Волонтери та юристи, які працюють на кордоні, кажуть, що кількість українців, які намагаються потрапити до США, зростає з кожною годиною. Адвокатка Наталі Мурс із Каліфорнії підрахувала, що її мережа з 90 волонтерів контактували з 800 українцями цього тижня, які намагаються потрапити з Тіхуани до Сан-Дієго.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена 24 березня заявила, що країна прийме до 100 тисяч українців, які покинули країну через війну з РФ. Штати виділили мільярди доларів на допомогу країнам, які приймають біженців із України.

Американське видання Politico писало, що тисячі українських біженців повертаються на батьківщину з Європи. У деяких закінчилися гроші, вони не змогли заплатити за житло, доступне за межами таборів біженців.