Мини-лагерь в Мексике: на границе США увеличивается число беженцев из Украины (фото, видео)

В приграничном городе Тихуана на северо-западе Мексики проживает около 1500 украинцев. Волонтеры говорят, что власти Соединенных Штатов не спешат обрабатывать их заявки на получение убежища.

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Сотни украинцев, спасающихся от полномасштабного вторжения России, прибыли в приграничный город Тихуана на северо-западе Мексики и просят убежища в США. Об этом сообщил ответственный города по делам мигрантов Энрике Лусеро американскому каналу CNN.

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По его словам, в Тихуане сейчас проживает около 1500 украинцев.

"Большой приток беженцев был в последние четыре дня. После начала конфликта люди стали прибывать к нам с 11 марта. С тех пор число их количество значительно выросло и ожидается еще больше", — сказал Лусеро.

[ + – ] На обработку заявок от беженцев уходит почти три часа

Американские власти, по оценке мексиканского чиновника, не спешат обрабатывать заявки на получение убежища от граждан Украины, поэтому в городе собралось так много людей.

"Они обрабатывают 100, 150 или даже 200 заявок в день. На их обработку уходит почти три часа. Вот почему создался такой мини-лагерь на границе", — прокомментировал он.

Власти города хотят превратить спортивный объект во временное убежище.

"Следующими рейсами прибудет около 500 мигрантов, в течение дня их число увеличится до двух тысяч", — сказал он.

Жительница округа Ориндж (штат Калифорния) и участник волонтерской группы Инна Левиен предоставила семьям предметы первой необходимости – еду, одеяла, палатки и игрушки, чтобы их дети были заняты. У кого позволяют финансы, рекомендуют останавливаться в отелях, где номера стоят 40-60 долларов за ночь.

Беженцы в США – украинцев строго проверяют

Многие украинцы, добравшиеся до границы Мексики и США, не встретили ожидаемого приема, сообщили журналисты телеканала NBC News.

[ + – ] Украинцы попадают под строгую систему проверки

"Не подозревая, что мигранты из других стран ожидают проверок несколько недель и более, украинцы попадают под строгую систему проверки, прежде чем они попадут в США", – отметили специалисты.

Волонтеры и юристы, работающие на границе, говорят, что число украинцев, пытающихся попасть в США, растет с каждым часом. Адвокат Натали Мурс из Калифорнии подсчитала, что ее сеть из 90 волонтеров контактировали с 800 украинцами на этой неделе, пытающимися попасть из Тихуаны в Сан-Диего.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена 24 марта заявила, что страна примет до 100 тысяч украинцев, которые покинули страну из-за войны с РФ. Штаты выделили миллиарды долларов на помощь странам, которые принимают беженцев из Украины.

Американское издание Politico писало, что тысячи украинских беженцев возвращаются на родину из Европы. У некоторых закончились деньги, они не смогли заплатить за жилье, доступное за пределами лагерей беженцев.