Несподіваний поворот. Соцопитування показало, що Макрон програє вибори

Марін Ле Пен у зовнішньополітичній програмі виступає проти постачання Україні озброєнь і вважає, що війну треба завершити лише шляхом дипломатії.

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Чинний президент Франції Емманюель Макрон зіткнувся з низкою труднощів перед початком президентських виборів у країні, які суттєво можуть сприяти перемозі його опонентки Марін Ле Пен. Президент, можливо, побачить історично низьку явку, оскільки одна третина виборців може пропустити перший тур голосування, повідомляє британська газета Daily Mail.

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У таборі Макрона побоюються, що його електорат може проігнорувати перший тур голосування та не піти на виборчі дільниці, сподіваючись, що нинішній глава Республіки здобуде перемогу. А ті виборці, які обурені його політикою, обов'язково проголосують.

Окрім цього, згідно з опитуваннями громадської думки, його суперниця, лідерка ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен останніми днями набирає обертів. Видання пише, що Ле Пен має 50,5 відсотка підтримки проти 49,5 у Макрона.

Одне з джерел у партії Макрона "Вперед, республіко!" зізнався, що найближчі помічники президента "в паніці" після результатів опитування. У таборі Макрона припускають, що зростанню підтримки Ле Пен сприяли її заяви про референдум про обмеження імміграції та скасування прибуткового податку для осіб молодших 30 років. Останнє знайшло відгук у багатьох сімей, які зазнають матеріальних труднощів, у тому числі через подорожчання енергоносіїв.

Проте в останні дні передвиборна команда Макрона завдала удару у відповідь конкурентам, зобразивши Ле Пен поплічницею Москви через передбачувані зв'язки з російськими фінансами та її підтримку анексії Криму у 2014 році.

Позиція Марін Ле Пен щодо російсько-української війни

Кандидатка в президенти Франції Марін Ле Пен балотується в президенти вже втретє. У 2017 році на останніх виборах у Франції вона поступилася Макрону в другому турі голосування з майже 30%. Однак зараз Ле Пен дещо пом'якшила передвиборну риторику, наголосивши на вирішенні проблем соціальної сфери, і тому має великі шанси обійти конкурента.

Щодо зовнішньополітичної програми, і зокрема ставлення до російської військової агресії в Україні, то обидва кандидати загалом змагаються між собою в градусі антиросійської риторики. Наприклад, Ле Пен виступає виключно за дипломатичне вирішення конфлікту та вважає, що західні країни, які надають військову допомогу Україні, постачаючи нові партії зброї, вчиняють неефективно.

"Не можна врегулювати конфлікт, додаючи більше зброї", — заявила Ле Пен.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон закликав до стриманості у висловлюваннях на адресу президента РФ Володимира Путіна. За його словами, Франція виступає за дипломатичне вирішення питання російської військової агресії в Україні.

Президент Макрон 7 квітня заявив, що Франція готова стати гарантом безпеки України після закінчення повномасштабної війни з РФ. Для цього французький президент продовжить проводити телефонні розмови з президентом Володимиром Путіним, щоб зберегти статус переговорника.