Індійська компанія Indian Oil тимчасово призупинила покупку російської нафти

Тим часом Росія пропонує індійській державній компанії 15 млн барелів нафти по 35 доларів за барель до кінця року, що значно нижче за світові ціни.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Найбільша індійська державна компанія Indian Oil Corp. (IOC) під час останнього тендеру відмовилася закуповувати російську нафту Urals, яка містить високий відсоток сірки. Про це стало відомо після розмови президента США Джо Байдена із прем'єр-міністром Індії Нарендре Моді, повідомляє агентство Reuters.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Сьогодні невідомо, чи повністю відмовилася IOC від закупівель російської нафти, чи компанія відновить закупівлі під час наступного тендеру, який має відбутися цього тижня. Проте компанія зараз зацікавлена імпортувати для себе і для своєї дочірньої компанії Chennai Petroleum нафту з низьким вмістом сірки, пише Reuters.

Також повідомляють, що Росія пропонує IOC 15 млн барелів нафти по 35 доларів за барель до кінця року, що значно нижче за світові ціни. Індійська компанія ж на минулих тендерах закупила 6 млн барелів російської нафти Urals із постачанням у травні 2022 року.

Можливо, тимчасова відмова на імпорт російської нафти пов'язана з результатами відеодзвінка, який відбувся між Байденом та Моді. Відомо, що американський президент закликав індійського колегу не збільшувати імпортні закупівлі нафти в Росії, оскільки це не на користь Індії.

Про це Байден сказав у контексті антиросійських економічних санкцій, оскільки збільшення імпорту може завадити заходам у відповідь США на війну в Україні. За словами американського президента, становище Індії у світі не покращиться, якщо вона покладатиметься на російські джерела енергії.

Важливо

США, Канада, Венесуела: хто замінить російську "токсичну" нафту

Зі свого боку прем'єр-міністр Моді не зробив жодних публічних заяв про подальші постачання російської нафти. Але міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар на пресконференції відповів на питання про закупівлю Індією енергоносіїв у Росії, заявивши, що увага має бути зосереджена більше на Європі, а не на Індії.

"Імовірно, наш загальний обсяг закупівель за місяць буде меншим, ніж те, що Європа робить за день", — наголосив глава індійського МЗС.

Нагадаємо, що вчора, 11 квітня, генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо попередив про серйозну кризу з постачанням нафти на тлі економічних санкцій проти Росії. Генсек заявив, що втрати обсягів російської нафти неможливо компенсувати збільшенням видобутку країнами-експортерами.

Адміністрація США виділятиме зі стратегічних запасів приблизно по 1 мільйону барелів нафти щодня протягом кількох місяців. Так, у спробі зупинити зростання цін на енергоносії, Білий дім залучить 180 млн барелів нафти з власних запасів.