Индийская компания Indian Oil временно приостановила покупку российской нефти

Тем временем, Россия предлагает индийской государственной компании 15 млн баррелей нефти по 35 долларов за баррель до конца года, что существенно ниже мировых цен.

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Крупнейшая индийская государственная компания Indian Oil Corp. (IOC) во время последнего тендера отказалась закупать российскую нефть Urals, содержащую высокий процент серы. Об этом стало известно после разговора президента США Джо Байдена с премьер-министром Индии Нарендре Моди, сообщает агентство Reuters.

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На сегодняшний день неизвестно, отказалась ли полностью IOC от закупок российской нефти, или компания возобновит закупки вовремя следующего тендера, который должен состояться на этой неделе. Однако компания сейчас заинтересована импортировать для себя и для своей дочерней компании Chennai Petroleum нефть с низким содержанием серы, пишет Reuters.

Также сообщается, что Россия предлагает IOC 15 млн баррелей нефти по 35 долларов за баррель до конца года, что существенно ниже мировых цен. Индийская компания же на прошлых тендерах закупила 6 млн баррелей российской нефти Urals с поставками в мае 2022.

Возможно временный отказ на импорт российской нефти связан с результатами видеозвонка, который состоялся между Байденом и Моди. Известно, что американский президент призвал индийского коллегу не увеличивать импортные закупки нефти у России, поскольку это не в интересах Индии.

Об этом Байден сказал в контексте антироссийских экономических санкций, поскольку увеличение импорта может помешать ответным мерам США на войну в Украине. По словам американского президента, положение Индии в мире не улучшится, если она будет полагаться на российские источники энергии.

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В свою очередь премьер-министр Моди не сделал каких-либо публичных заявлений относительно дальнейших поставок российской нефти. Но министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар на пресс-конференции ответил на вопрос о закупках Индией энергоносителей у России, заявив, что внимание должно быть сосредоточено больше на Европе, а не на Индии.

"Вероятно, наш общий объем закупок за месяц будет меньше, чем то, что Европа делает за день", — подчеркнул глава индийского МИД.

Напомним, что вчера, 11 апреля, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо предупредил о серьезном кризисе с поставками нефти на фоне экономических санкций в отношении России. Генсек заявил, что потери объемов российской нефти невозможно будет компенсировать за счет увеличение добычи странами-экспортерами.

Администрация США выделит из стратегических запасов примерно по 1 миллиону баррелей нефти ежедневно в течение нескольких месяцев. Таким образом, в попытке остановить рост цен на энергоносители, Белый дом задействует 180 млн баррелей нефти из собственных запасов.