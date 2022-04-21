У Польщі заявили про вибухівку на борту літака, що летів із Дубаї (відео)

Спеціальні служби перевіряють борт на наявність можливої загрози. У зв'язку з цим екіпаж і пасажирів Boeing-777 довелося тимчасово евакуювати з повітряного судна.

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В аеропорту Варшави приземлився літак "Боїнг-777", який прилетів до столиці Польщі з Дубая. Перед приземленням в аеропорт надійшло повідомлення, що на борту перебуває вибухівка, повідомляє польський журналіст Матеуш Чміль на своїй сторінці у Twitter.

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Він також зазначив, що після повідомлення, яке надійшло, аеропорт був тимчасово закритий. На об'єкт було спрямовано бригади вибухотехніків.

Через годину після публікації Чміль опублікував другий твіт, у якому написав, що пасажирів вивели з літака, а повітряне судно продовжують перевіряти на наявність вибухонебезпечних речовин.

"Аеропорт, як і раніше, закритий. Ведуться планові операції зі службами, які отримали з Дубая інформацію про наявність вибухового пристрою на борту Boeing 777. Пасажири літака виходять", — написав журналіст.

Наразі на місці працюють спецслужби.

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