В Польше заявили о взрывчатке на борту самолета, летевшего из Дубаи (видео)

Специальные службы проверяют борт на наличие вероятной угрозы. В связи с этим экипаж и пассажиров Boeing-777 пришлось временно эвакуировать с воздушного судна.

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В аэропорту Варшавы приземлился самолет "Боинг-777", который прилетел в столицу Польши из Дубая. Перед приземлением в аэропорт поступило сообщение, что на борту находится взрывчатка, сообщает польский журналист Матеуш Чмиль на своей странице в Twitter.

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Он также отметил, что после поступившего сообщения аэропорт был временно закрыт. На объект были направлены бригады взрывотехников.

Спустя час после публикации Чмиль опубликовал второй твит, в котором написал, что пассажиров вывели из самолета, а само воздушное судно продолжают проверять на наличие взрывоопасных веществ.

"Аэропорт по-прежнему закрыт. Ведутся плановые операции со службами, получившими из Дубая информацию о наличии взрывного устройства на борту Boeing 777. Пассажиры самолета выходят", — написал журналист.

На данный момент на месте работают спецслужбы.

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