Трансплантація потрібна кожному 10-му. ВООЗ зафіксувала спалах гострого гепатиту в дітей (мапа)

В організації розповіли, що вже відомо про щонайменше 169 випадків захворювання. Водночас мінімум одна дитина померла.

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Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала щонайменше 169 випадків зараження дітей вірусом гепатиту невідомого походження у 12 країнах. Сімнадцятьом дітям знадобилася трансплантація печінки. Одна дитина загинула. Про це повідомляють на сайті ВООЗ.

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Випадки захворювання зареєстрували в таких країнах:

Великобританія — 114 випадків;

Іспанія — 13;

Ізраїль — 12;

США — 9;

Данія — 6;

Ірландія — 5;

Нідерланди — 4;

Італія — 4;

Норвегія — 2;

Франція — 2;

Румунія — 1;

Бельгія — 1.

Яка симптоматика?

Захворювання проявляється як гострий гепатит (запалення печінки) із вираженим підвищенням активності печінкових ферментів. У багатьох випадках пацієнти скаржаться на шлунково-кишкові симптоми, включаючи біль у животі, діарею та блювання, що передують тяжкому гострому гепатиту. У більшості випадків високу температуру та лихоманку не спостерігають. У 74 пацієнтів виявили аденовіруси, які спричиняють гострі респіраторні захворювання в людей.

Хворіють переважно діти віком від 1 місяця до 16 років. Сімнадцятьом пацієнтам (приблизно 10%) знадобилася трансплантація печінки. Мінімум одна дитина померла.

У країнах, де фіксують зростання захворювання, ведуть розслідування, які включають докладну історію клінічної хвороби та впливу, токсикологічні тести та додаткові мікробіологічні тести.

Як писав раніше Фокус, під час війни в Україні коронавірус нікуди не зник, а хворих госпіталізують, як і раніше, просто новини про захворювання відійшли на другий план.

Також Фокус повідомляв, що, за останніми даними вчених, хворобу Альцгеймера спричиняють вірусні або бактеріальні інфекції.