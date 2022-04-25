Трансплантація потрібна кожному 10-му. ВООЗ зафіксувала спалах гострого гепатиту в дітей (мапа)
В організації розповіли, що вже відомо про щонайменше 169 випадків захворювання. Водночас мінімум одна дитина померла.
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Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала щонайменше 169 випадків зараження дітей вірусом гепатиту невідомого походження у 12 країнах. Сімнадцятьом дітям знадобилася трансплантація печінки. Одна дитина загинула. Про це повідомляють на сайті ВООЗ.
Випадки захворювання зареєстрували в таких країнах:
- Великобританія — 114 випадків;
- Іспанія — 13;
- Ізраїль — 12;
- США — 9;
- Данія — 6;
- Ірландія — 5;
- Нідерланди — 4;
- Італія — 4;
- Норвегія — 2;
- Франція — 2;
- Румунія — 1;
- Бельгія — 1.
Яка симптоматика?
Захворювання проявляється як гострий гепатит (запалення печінки) із вираженим підвищенням активності печінкових ферментів. У багатьох випадках пацієнти скаржаться на шлунково-кишкові симптоми, включаючи біль у животі, діарею та блювання, що передують тяжкому гострому гепатиту. У більшості випадків високу температуру та лихоманку не спостерігають. У 74 пацієнтів виявили аденовіруси, які спричиняють гострі респіраторні захворювання в людей.
Хворіють переважно діти віком від 1 місяця до 16 років. Сімнадцятьом пацієнтам (приблизно 10%) знадобилася трансплантація печінки. Мінімум одна дитина померла.
У країнах, де фіксують зростання захворювання, ведуть розслідування, які включають докладну історію клінічної хвороби та впливу, токсикологічні тести та додаткові мікробіологічні тести.
Як писав раніше Фокус, під час війни в Україні коронавірус нікуди не зник, а хворих госпіталізують, як і раніше, просто новини про захворювання відійшли на другий план.
Також Фокус повідомляв, що, за останніми даними вчених, хворобу Альцгеймера спричиняють вірусні або бактеріальні інфекції.