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Трансплантация нужна каждому 10-му. ВОЗ зафиксировала вспышку острого гепатита у детей (карта)

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гепатит, дети, болезнь
Фото: Фото из открытых источников | Неизвестным острым гепатитом болеют дети в возрасте от 1 месяца до 16 лет

В организации рассказали, что уже известно минимум 169 случаев заболевания. При этом минимум один ребенок умер.

Всемирная организации здравоохранения зафиксировала минимум 169 случаев заражения детей вирусом гепатита неизвестного происхождения в 12 странах. Семнадцати детям потребовалась трансплантация печени. Один ребенок погиб. Об этом сообщают на сайте ВОЗ.

Случаи заболевания зарегистрировали в таких странах:

Великобритания — 114 случаев;

  • Испания — 13;
  • Израиль — 12;
  • США — 9;
  • Дания — 6;
  • Ирландия — 5;
  • Нидерланды — 4;
  • Италия — 4;
  • Норвегия — 2;
  • Франция — 2;
  • Румыния — 1;
  • Бельгия — 1.

Какая симптоматика?

Заболевание проявляется как острый гепатит (воспаление печени) с выраженным повышением активности печеночных ферментов. Во многих случаях пациенты жалуются на желудочно-кишечные симптомы, включая боль в животе, диарею и рвоту, предшествующие тяжелому острому гепатиту. В большинстве случаев высокой температуры и лихорадки не наблюдается. У 74 пациентов выявили аденовирусы, которые вызывают острые респираторные заболевания у людей.

Болеют в основном дети в возрасте от 1 месяца до 16 лет. Семнадцати пациентам (примерно 10 %) потребовалась трансплантация печени. Минимум один ребенок умер.

В странах, где фиксируется рост заболевания, ведутся расследования, которые включают подробную историю клинической болезни и воздействия, токсикологические тесты и дополнительные микробиологические тесты.

Как писал ранее Фокус, во время войны в Украине коронавирус никуда не исчез, а больных госпитализируют по-прежнему, просто новости о заболевании отошли на второй план.

Также Фокус сообщал, что по последним данным ученых, болезнь Альцгеймера вызывается вирусными или бактериальными инфекциями.