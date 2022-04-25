Трансплантация нужна каждому 10-му. ВОЗ зафиксировала вспышку острого гепатита у детей (карта)

В организации рассказали, что уже известно минимум 169 случаев заболевания. При этом минимум один ребенок умер.

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Всемирная организации здравоохранения зафиксировала минимум 169 случаев заражения детей вирусом гепатита неизвестного происхождения в 12 странах. Семнадцати детям потребовалась трансплантация печени. Один ребенок погиб. Об этом сообщают на сайте ВОЗ.

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Случаи заболевания зарегистрировали в таких странах:

Великобритания — 114 случаев;

Испания — 13;

Израиль — 12;

США — 9;

Дания — 6;

Ирландия — 5;

Нидерланды — 4;

Италия — 4;

Норвегия — 2;

Франция — 2;

Румыния — 1;

Бельгия — 1.

Какая симптоматика?

Заболевание проявляется как острый гепатит (воспаление печени) с выраженным повышением активности печеночных ферментов. Во многих случаях пациенты жалуются на желудочно-кишечные симптомы, включая боль в животе, диарею и рвоту, предшествующие тяжелому острому гепатиту. В большинстве случаев высокой температуры и лихорадки не наблюдается. У 74 пациентов выявили аденовирусы, которые вызывают острые респираторные заболевания у людей.

Болеют в основном дети в возрасте от 1 месяца до 16 лет. Семнадцати пациентам (примерно 10 %) потребовалась трансплантация печени. Минимум один ребенок умер.

В странах, где фиксируется рост заболевания, ведутся расследования, которые включают подробную историю клинической болезни и воздействия, токсикологические тесты и дополнительные микробиологические тесты.

Как писал ранее Фокус, во время войны в Украине коронавирус никуда не исчез, а больных госпитализируют по-прежнему, просто новости о заболевании отошли на второй план.

Также Фокус сообщал, что по последним данным ученых, болезнь Альцгеймера вызывается вирусными или бактериальными инфекциями.