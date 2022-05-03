У Кремлі влаштовують "креативні акції" для артистів, які засуджують війну з Україною, – ЗМІ

У містах з'явилися афіші, що нібито викривають зв'язки представників шоу-бізнесу із Заходом. У Держдумі хочуть заборонити виступати тим, хто не підтримує розв'язану війну РФ.

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Кремль серйозно турбує висловлювання проти війни в Україні від представників російського шоу-бізнесу. Про це пише видання "Медуза" з посиланням на три джерела, близькі до Кремля.

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Голова управління громадських проектів адміністрації президента РФ Сергій Новіков та його заступник Олексій Жарич керують роботою щодо протидії лідерам думок.

До процесу підключили регіональні адміністрації, їм кажуть проводити своєрідні "тематичні акції". Наприклад, наприкінці квітня на автобусних зупинках у Красноярську розклеїли афіші з виступами коміків, акторів та співаків, які виступають проти війни.

[ + – ] Мерія Красноярська обіцяє прибрати ці афіші

Комік Данило Поперечний, за задумом Кремля, нібито представляє тур "За кордоном патріотизму" та "говорить на небезпечні теми на безпечній відстані". На його плакаті пишуть про концерти в Лондоні, Парижі та Таллінні.

Плакат нібито афіші гурту Little Big виготовили з написом "Little Патріотизм, Big Dебілізм". А на афіші співачки Віри Брежнєвої, яка виїхала з РФ після початку великої війни, стверджується таке: "Я знаю пароль, я бачу орієнтир на Захід".

Мерія Красноярська у спілкуванні з кореспондентом "Медузи" пообіцяла забрати ці афіші.

Влада особисто оголосила артистам бойкот

Кремль, за інформацією співрозмовників видання, радить регіональним чиновникам виступити проти знаменитостей, які виступили проти війни з Україною. Міністр культури Приморського краю Олена Броннікова заявила, що не дозволить проводити концерти цим артистам.

"Впевнена, що і комерційні зали не віддадуть своїх сцен для виступу цих артистів. Інакше люди просто не зрозуміють. Ми всі знаємо, хто і яку позицію зайняв на тлі останніх подій. Такі борці "за мир", як Світлана Лобода, Андрій Макаревич та інші, показали своє справжнє обличчя, ставлення до російського суспільства, тільки забули уточнити, чому вони не переживали і не лили сльози, коли, починаючи з 2014-го, "Україна вбивала мирних жителів Донбасу", — зазначила чиновниця.

[ + – ] Макаревич критикував Путіна за розв'язання війни проти України Фото: Соцсети

Близьке до адміністрації президента джерело заявило, що всі ці акції рекламують аудиторії за допомогою ЗМІ та Telegram-каналів. Інше джерело додало, що Кремль запустив кампанію проти артистів, які засудили війну, "далеко не на повну потужність".

Крім цього, голова комітету Держдуми РФ з питань культури Олена Ямпольська запропонувала заборонити виступати в РФ тим, хто не підтримує розв'язану РФ війну в Україні. На законодавчому рівні Кремль поки що не планує вводити такі заборони.

Нагадаємо, що росіянам рекомендували ігнорувати зірок, які повернулися в країну з-за кордону після початку повномасштабної війни в Україні. Депутат Віктор Водолацький вважає, що їх "не можна називати росіянами".

Фокус раніше писав, хто з українських зірок, які збудували кар'єру в Росії, не висловився про повномасштабну війну. Серед них були Лоліта Мілявська, Наташа Корольова, Ані Лорак та Йолка.