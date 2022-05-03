В Кремле устраивают "креативные акции" для артистов, осуждающих войну с Украиной, – СМИ

По городам появились афиши, якобы изобличающие связи представителей шоу-бизнеса с Западом. В Госдуме хотят запретить выступать тем, кто не поддерживает развязанную РФ войну.

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Кремль серьезно обеспокоен высказываниями против войны в Украине от представителей российского шоу-бизнеса. Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

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Глава управления общественных проектов администрации президента РФ Сергей Новиков и его заместитель Алексей Жарич руководят работой по противодействию лидерам мнений.

К процессу подключили региональные администрации, им говорят проводить своеобразные "тематические акции". К примеру, в конце апреля на автобусных остановках в Красноярске расклеили афиши с выступлениями комиков, актеров и певцов, выступающих против войны.

[ + – ] Мэрия Красноярска обещает убрать эти афиши

Комик Данила Поперечный, по задумке Кремля, якобы представляет тур "За границей патриотизма" и "говорит на опасные темы на безопасном расстоянии". На его плакате пишут о концертах в Лондоне, Париже и Таллинне.

Плакат якобы афиши группы Little Big изготовили с надписью "Little Патриотизм, Big Dебилизм". А на афише певицы Веры Брежневой, которая уехала из РФ после начала большой войны, утверждается следующее: "Я знаю пароль, я вижу ориентир на Запад".

Мэрия Красноярска в общении с корреспондентом "Медузы" пообещала убрать эти афиши.

Власти лично объявили артистам бойкот

Кремль, по информации собеседников издания, советует региональным чиновникам выступить против знаменитостей, выступивших против войны с Украиной. Министр культуры Приморского края Елена Бронникова заявила, что не позволит проводить концерты этим артистам.

"Уверена, что и коммерческие залы не отдадут свои сцены для выступления этих артистов. Иначе люди просто не поймут. Мы все знаем, кто и какую позицию занял на фоне последних событий. Такие борцы "за мир", как Светлана Лобода, Андрей Макаревич и другие, показали свое истинное лицо, отношение к российскому обществу. Только забыли уточнить, почему они не переживали и не лили слезы, когда начиная с 2014-го "Украина убивала мирных жителей Донбасса", — отметила чиновник.

[ + – ] Макаревич критиковал Путина за развязывание войны против Украины Фото: Соцсети

Близкий к администрации президента источник заявил, что все эти акции рекламируют аудитории посредством СМИ и Telegram-каналов. Другой источник добавил, что Кремль запустил кампанию против артистов, осудивших войну, "далеко не на полную мощность".

Кроме этого, глава комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская предложила запретить выступать в РФ тем, кто не поддерживает развязанную РФ войну в Украине. На законодательном уровне Кремль пока не планирует вводить такие запреты.

Напомним, что россиянам рекомендовали игнорировать звезд, которые вернулись в страну из-за границы после начала полномасштабной войны в Украине. Депутат Виктор Водолацкий считает, что их "нельзя называть русскими".

Фокус ранее писал, кто из украинских звезд, построивших карьеру в России, не высказался о полномасштабной войне. В их числе были Лолита Милявская, Наташа Королева, Ани Лорак и Елка.