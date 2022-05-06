Подарунок до 9 травня: IT-армія України залишила росіян без пива до сакральної дати

Найбільші виробники алкоголю — компанії AB InBev Efes і Московська пивоварна компанія скаржаться на масові перебої з відвантаженням і постачанням продукції. У деяких регіонах РФ пивзаводи — це основні платники податків.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Фахівці IT-армії України змогли провести операцію з боротьби з алкоголізмом у Росії, їм вдалося зламати єдину державну автоматизовану інформаційну систему обліку обсягу виробництва й обігу етилового спирту, алкогольної та спиртовмісної продукції (ЄДАІС). Про це кіберфахівці повідомили у Telegram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Затяжні проблеми з ЄДАІС змусять призупинити потужності, що, зі свого боку, зменшить надходження до бюджету агресора", — зазначила кіберармія.

Серед цілей атак IT-армія вказала портали egais.ru, service.egais.ru та check.egais.ru.

Масштаби проблеми з алкоголем в РФ

Російські ЗМІ звернули увагу на проблему та повідомили про масштаби трагедії. Газета "Коммерсант" пише про труднощі у роботі системи, які учасники ринку зазнають кілька днів. Через це виникли перебої з відвантаженням і постачанням продукції.

[ + – ] Виробники алкоголю стали найбільшими платниками податків у деяких регіонах РФ

Промисловий експерт, кандидат економічних наук Леонід Хазанов підкреслив, що якщо ЄДАІС не працюватиме кілька днів, це позначиться на постачанні спиртного по РФ. Заводи зможуть трохи попрацювати на склад, але якщо ЄДАІС надовго "зависне", вони зупинять потужності, щоб не відбулося "затоварювання" готової продукції, пояснив він.

Уже 5 травня "Коммерсант" написав статтю про зупинення алкогольних підприємств через збої в роботі ЄДАІС через DDoS-атаки. Продукцію не випускають Московська пивоварна компанія (МПК: пиво "Хамовники", "Трехгорное" тощо) та ще кілька пивоварних заводів.

МПК керує заводом у Митищах потужністю 80 млн літрів на рік, там випускають пиво "Жигули Барное", "Хамовники", "Трехгорное", Bavaria, Faxe та інші. Потужність лінії — 90 тис. банок на годину. Користувачі системи повідомляли про затримки або повну неможливість фіксації накладних.

[ + – ] Завод у Митищах здатний виробляти 80 млн літрів пива на рік

"Причина могла бути у DDoS-атаці, відповідальність за яку взяли на себе українські хакери", — пише видання

Алкогольні компанії відчули проблеми

Джерело "Коммерсанта" каже, що проблема здебільшого пов'язана з передаванням великих накладних. Відновлення роботи після збою займе час, для цього залучать фахівців РАР. Якщо це не зроблено, зупинення виробництва можливе через затарювання складу, пояснив співрозмовник.

Великі клієнти ринку алкоголю ще не відновили систему. МПК відчуває гостру нестачу вільних складських потужностей, тому компанія змушена була зупинити виробництво, повідомили джерела.

Голова комісії з виробництва пивоварної продукції "Опори Росії" Олексій Небольсін сказав про можливість скасувати учасникам ринку використання ЄДАІС із зобов'язанням внести відвантаження у систему протягом трьох днів. Але є сумніви, що великі ритейлери не приймуть товар без ЄДАІС.

В. о. президента компанії AB InBev Efes (виготовляє пиво "Клинское", "Сибирская корона" та інші, — ред.) Ораз Дурдиєв зазначив, що всі учасники ринку зазнавали серйозних проблем у роботі ЄДАІС через DDoS-атаки. Відвантаження майже повністю зупинились, коментує він.

[ + – ] AB InBev Efes має в Росії 11 пивоварних заводів

В AB InBev Efes сказали, що повторення цієї ситуації загрожує зупинкою виробництва з усіма негативними наслідками. Компанія сподівається на вироблення плану вирішення проблеми.

Чиновник із Росалкогольрегулювання сказав, що ЄДАІС працює у штатному режимі. За його словами, відповіді системи про фіксацію документів можуть надходити деяким компаніям "зі збільшеними інтервалами через високе завантаження каналів провайдерів".

"Коммерсант" зазначає, що в деяких російських регіонах виробники алкоголю є найбільшими платниками податків. Пивоварний комбінат "Трехсосенский" в Ульяновській області за 2021 рік відвантажив продукції на 25,6 млрд рублів. Обсяг податкових надходжень, зокрема акцизи, за перше півріччя минулого року перевищив 4,3 млрд рублів.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну американська компанія Brown-Forman, яка виробляє віскі Jack Daniel's і горілку Finlandia, покинула російський ринок.

Український виробник алкогольних напоїв Nemiroff скасував ліцензію на виробництво продукції в Росії після початку війни.