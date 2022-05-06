Подарок к 9 мая: IT-армия Украины оставила россиян без пива к сакральной дате

Крупнейшие производители алкоголя – компании AB InBev Efes и Московская пивоваренная компания жалуются на массовые перебои с отгрузкой и поставкой продукции. В некоторых регионах РФ пивзаводы – это основные налогоплательщики.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Специалисты IT-армии Украины смогли провести операцию по борьбе с алкоголизмом в России, им удалось взломать единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Об этом киберспециалисты сообщили в Telegram.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

"Затяжные проблемы с ЭГАИС заставят приостановить мощности, что в свою очередь уменьшит поступление в бюджет агрессора", – отметила киберармия.

Среди целей атак IT-армия указала порталы egais.ru, service.egais.ru и check.egais.ru.

Масштабы проблемы с алкоголем в РФ

Российские СМИ обратили внимание на проблему и сообщили о масштабах трагедии. Газета "Коммерсант" пишет о трудностях в работе системы, которые участники рынка испытывают несколько дней. Из-за этого возникли перебои с отгрузкой и поставкой продукции.

[ + – ] Производители алкоголя стали крупнейшими налогоплательщиками в некоторых регионах РФ

Промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов подчеркнул, что если ЕГАИС не будет работать несколько дней, это отразится на поставках спиртного по РФ. Заводы смогут немного поработать на склад, но если ЕГАИС надолго "зависнет", они остановят мощности, чтобы не произошло "затоваривание" готовой продукции, пояснил он.

Уже 5 мая "Коммерсант" написал статью об остановке алкогольных предприятий из-за сбоев в работе ЕГАИС из-за DDoS-атак. Продукцию не выпускают Московская пивоваренная компания (МПК: пиво "Хамовники", "Трехгорное" и др.) и еще несколько пивоваренных заводов.

МПК управляет заводом в Мытищах мощностью 80 млн литров в год, там выпускают пиво "Жигули Барное", "Хамовники", "Трехгорное", Bavaria, Faxe и другие. Мощность линии — 90 тыс. банок в час. Пользователи системы сообщали о задержках или полной невозможности фиксации накладных.

[ + – ] Завод в Мытищах способен производить 80 млн литров пива в год

"Причина могла быть в DDoS-атаке, ответственность за которую взяли на себя украинские хакеры", – пишет издание

Алкогольные компании ощутили проблемы

Источник "Коммерсанта говорит, что проблема в основном связана с передачей больших накладных. Восстановление работы после сбоя займет время, для этого привлекут специалистов РАР. Если это не сделано, остановка производства возможна из-за затаривания склада, пояснил собеседник.

Крупные клиенты рынка алкоголя еще не восстановили систему. МПК ощущает острую нехватку свободных складских мощностей, поэтому компания вынуждена была остановить производство, сообщили источники.

Глава комиссии по производству пивоваренной продукции "Опоры России" Алексей Небольсин сказал о возможности отменить участникам рынка использование ЕГАИС с обязательством внести отгрузки в систему в течение трех дней. Но есть сомнения, что крупные ритейлеры не примут товар без ЕГАИС.

И. о. президента компании AB InBev Efes ( производит пиво "Клинское", "Сибирская корона" и другие, – ред) Ораз Дурдыев отметил, что все участники рынка испытывали серьезные проблемы в работе ЕГАИС из-за DDoS-атак. Отгрузки практически полностью стали, комментирует он.

[ + – ] AB InBev Efes располагает в России 11 пивоваренными заводами

В AB InBev Efes сказали, что повторение этой ситуации грозит остановкой производства со всеми вытекающими негативными последствиями. Компания надеется на выработку плана решения проблемы.

Чиновник из Росалкогольрегулирования сказал, что ЕГАИС работает в штатном режиме. По его словам, ответы системы о фиксации документов могут приходить некоторым компаниям "с увеличенными интервалами из-за высокой загрузки каналов провайдеров".

"Коммерсант" отмечает, что в некоторых российских регионах производители алкоголя являются крупнейшими налогоплательщиками. Пивоваренный комбинат "Трехсосенский" в Ульяновской области за 2021 год отгрузил продукции на 25,6 млрд рублей. Объем налоговых поступлений, в том числе акцизы, за первое полугодие прошлого года превысил 4,3 млрд рублей.

Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину американская компания Brown-Forman, производящая виски Jack Daniel's и водку Finlandia, покинула российский рынок.

Украинский производитель алкогольных напитков Nemiroff отменил лицензию на производство продукции в ​​РФ после начала войны.