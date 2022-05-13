Новий рік у стилі Вермахту: у РФ депутати влаштували корпоратив із нацистською формою та свастикою
Атрибутами свята шестирічної давності були ялинка зі свастиками й навіть торт із нацистською символікою. Наразі учасники тієї вечірки виступають за "денацифікацію" України.
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У 2015 році російські депутати в селищі Рах'я Ленінградської області влаштували тематичний новорічний корпоратив у стилі 1939-го року. З цієї нагоди учасники свята переодяглися в нацистську форму, а на столі, крім традиційного частування, був торт зі свастикою. Знімками 10 травня поділився журналістський проєкт "Хроніки".
На опублікованих фотографіях можна побачити новорічну ялинку, прикрашену іграшками зі свастикою, торти із символами СРСР та нацистської Німеччини, а також святковий плакат із написом "З новим роком, 1939". Учасники корпоративу одягнулися у форму дивізій Вермахту та радянської армії, а також інші наряди, що відсилають до середини 20 століття.
За даними авторів матеріалу, в корпоративі брали участь колишні та чинні депутати Рах'ї, кандидати у народні обранці від провладної партії "Єдина Росія", правоохоронці Ленінградської області, працівники місцевих підприємств, керівники місцевого будинку культури та інші особи.
У багатьох із них на особистих сторінках у соціальних мережах можна виявити Z-символи та пости на підтримку повномасштабної війни РФ проти України, однією з цілей якої, за словами російської влади, є "денацифікація".
Журналісти додали, що костюми учасники корпоративи взяли в історичному клубі "Дозор", який спеціалізується на реконструкції 45-ї гвардійської стрілецької дивізії СРСР та 254-ї піхотної дивізії Вермахту.
45-ю дивізію перетворено на 138-ту мотострілецьку бригаду, яка брала участь у війні на Донбасі у 2014, а також у повномасштабному вторгненні Росії. Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв, що частина бійців бригади відмовилися брати участь у бойових діях.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що у Кремлі вирішили поступово відмовлятися від терміна "денацифікація", оскільки жителі РФ не розуміють його значення.
Також ми писали про те, як один із московських депутатів засудив вторгнення РФ в Україну, назвавши символ Z "половинкою свастики".