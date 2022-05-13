Новий рік у стилі Вермахту: у РФ депутати влаштували корпоратив із нацистською формою та свастикою

Атрибутами свята шестирічної давності були ялинка зі свастиками й навіть торт із нацистською символікою. Наразі учасники тієї вечірки виступають за "денацифікацію" України.

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У 2015 році російські депутати в селищі Рах'я Ленінградської області влаштували тематичний новорічний корпоратив у стилі 1939-го року. З цієї нагоди учасники свята переодяглися в нацистську форму, а на столі, крім традиційного частування, був торт зі свастикою. Знімками 10 травня поділився журналістський проєкт "Хроніки".

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На опублікованих фотографіях можна побачити новорічну ялинку, прикрашену іграшками зі свастикою, торти із символами СРСР та нацистської Німеччини, а також святковий плакат із написом "З новим роком, 1939". Учасники корпоративу одягнулися у форму дивізій Вермахту та радянської армії, а також інші наряди, що відсилають до середини 20 століття.

За даними авторів матеріалу, в корпоративі брали участь колишні та чинні депутати Рах'ї, кандидати у народні обранці від провладної партії "Єдина Росія", правоохоронці Ленінградської області, працівники місцевих підприємств, керівники місцевого будинку культури та інші особи.

У багатьох із них на особистих сторінках у соціальних мережах можна виявити Z-символи та пости на підтримку повномасштабної війни РФ проти України, однією з цілей якої, за словами російської влади, є "денацифікація".

Журналісти додали, що костюми учасники корпоративи взяли в історичному клубі "Дозор", який спеціалізується на реконструкції 45-ї гвардійської стрілецької дивізії СРСР та 254-ї піхотної дивізії Вермахту.

45-ю дивізію перетворено на 138-ту мотострілецьку бригаду, яка брала участь у війні на Донбасі у 2014, а також у повномасштабному вторгненні Росії. Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв, що частина бійців бригади відмовилися брати участь у бойових діях.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що у Кремлі вирішили поступово відмовлятися від терміна "денацифікація", оскільки жителі РФ не розуміють його значення.

Також ми писали про те, як один із московських депутатів засудив вторгнення РФ в Україну, назвавши символ Z "половинкою свастики".