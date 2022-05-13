Новый год в стиле Вермахта: в РФ депутаты устроили корпоратив с нацистской формой и свастикой

Атрибутами праздника шестилетней давности были елка со свастиками и даже торт с нацистской символикой. Сейчас участники той вечеринки выступают за "денацификацию" Украины.

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В 2015 году российские депутаты в поселке Рахья Ленинградской области РФ устроили тематический новогодний корпоратив в стиле 1939-го года. По этому случаю участники праздника переоделись в нацистскую форму, а на столе помимо традиционных угощений был торт со свастикой. Снимками 10 мая поделился журналистский проект "Хроники".

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На опубликованных фотографиях можно заметить новогоднюю елку, украшенную игрушками со свастикой, торты с символами СССР и нацистской Германии, а также праздничный плакат с надписью "С новым годом, 1939". Участники корпоратива оделись в форму дивизий Вермахта и советской армии, а также другие наряды, отсылающие к середине 20-го века.

По данным авторов материала, в корпоративе участвовали бывшие и действующие депутаты Рахьи, кандидаты в народные избранники от провластной партии "Единая Россия", правоохранители Ленинградской области, работники местных предприятий, руководители местного дома культуры и другие лица.

У многих из них на личных страницах в социальных сетях можно обнаружить Z-символы и посты в поддержку полномасштабной войны РФ против Украины, одной из целей которой, по словам российских властей, является "денацификация".

Журналисты добавили, что костюмы участники корпоративы взяли в историческом клубе "Дозор", который специализируется на реконструкции 45-й гвардейской стрелковой дивизии СССР и 254-й пехотной дивизии Вермахта.

45-я дивизия была преобразована в 138-ю мотострелковую бригаду, которая принимала участие в войне на Донбассе в 2014, а также в полномасштабном вторжении России. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал, что часть бойцов бригады отказались участвовать в боевых действиях.

Ранее российские СМИ сообщали, что в Кремле решили постепенно отказываться от термина "денацификация", так как жители РФ не понимают его значения.

Также мы писали о том, как один из московских депутатов осудил вторжение РФ в Украину, назвав символ Z "половинкой свастики".