Заборона на джинси, макіяж і ботокс: у Туркменістані запровадили жорсткі обмеження для жінок

Покарання мешканкам країни загрожує за збільшені губи, фарбоване волосся та навіть поїздку в машині таксі. Незабаром жінкам заборонять виїжджати за кордон.

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У Туркменістані після приходу до влади нового президента — Сердара Бердимухамедова — в країні почала діяти низка правил, які обмежують жінок у питаннях вибору одягу, отримання косметичних послуг і свободи пересування. Зокрема, мешканкам і гостям країни забороняється носити обтислий одяг і фарбувати волосся, а за збільшені губи може загрожувати штраф. Про це повідомляє видання "Радио Азатлык".

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Зокрема, відповідно до нових правил, жінкам у Туркменістані заборонено носити макіяж, манікюр, нарощувати нігті чи вії, фарбувати волосся (зокрема й у домашніх умовах) та робити татуаж, а косметологам, які продовжують надавати послуги, загрожує штраф та арешт терміном до 15 діб. При цьому жінок у Туркменістані зобов'язали позбавитися результатів косметичних процедур — наприклад, збільшених губ або грудей — і сплатити штраф у розмірі 140 доларів, що становить половину середньої зарплати в Туркменістані.

З одягу дозволяється носити лише довгі сукні широкого крою і штани з вишивкою. При цьому правоохоронці можуть затримати жінок за носіння джинс — поліція фотографує порушниць, складає на них протокол і змушує заплатити штраф. Під заборону, крім іншого, потрапили й білі весільні сукні.

Крім цього, жінки більше не можуть їздити в одному автомобілі з чоловіками, які не є родичами та їхати на передньому сидінні машини — за порушення цього правила загрожує штраф у розмірі 2 тисяч доларів. У публікації наголошується, що дорожня поліція зупиняє машини з пасажирками та вимагає доказів того, що жінка є родичкою водія. При цьому після 20:00 жінкам не дозволяється перебувати в автомобілі.

Обмеження мають неофіційний характер — влада не виступала з офіційним оголошенням чи поясненням таких заходів. Схожі заборони раніше запроваджувалися владою країни, проте суворо вони не дотримувалися.

Водночас почастішали випадки роботи так званих "патрулів краси" — правоохоронці контролюють зовнішність жінок на вулицях. За даними журналістів, у країні почастішали випадки довільного затримання та штрафів через зовнішній вигляд. Видання з посиланням на власного кореспондента також повідомило, що поліція зупиняє не лише туркменки, а й представниць інших національностей.

За даними видання, уряд Туркменістану розглядає питання про повну заборону на виїзд жінок із країни.

Тим часом Міжнародна федерація планування сім'ї (IPPF) опублікувала огляд, присвячений новим заборонам у Туркменістані, серед яких не лише заходи щодо зовнішності, а й повна заборона на аборти. Організація засудила дії нової влади країни.

"Туркмени сподівалися, що їхній новопризначений президент Сердар Бердимухамедов піде більш прогресивним шляхом, ніж його батько, але жорстоко помилилися. З квітня 2022 року уряд вивів контроль над жіночим тілом на абсолютно новий рівень: запровадив фактичну заборону на аборти, запровадив заборону на низку косметичних послуг, заборонив жінкам сидіти на передніх сидіннях приватних автомобілів та обмежив можливості для чоловіків водіїв таксі перевозити жінок", — йдеться у повідомленні IPPF.

Зазначимо, що зміна влади у Туркменістані відбулася у березні цього року. Центральна виборча комісія країни оголосила, що Сердар Бердимухамедов переміг на дострокових президентських виборах, набравши 72,97% голосів на дострокових виборах, визнаних фіктивними багатьма міжнародними спостерігачами. До цього державою протягом 16 років правив його батько Гурбангули Бердимухамедов.

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