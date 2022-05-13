Запрет на джинсы, макияж и ботокс: в Туркменистане ввели жесткие ограничения для женщин

Наказание жительницам страны грозит за увеличенные губы, окрашенные волосы и даже поездку в машине такси. Вскоре женщинам могут запретить выезжать за границу.

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В Туркменистане после прихода к власти нового президента — Сердара Бердымухамедова — в стране начал действовать ряд правил, ограничивающих женщин в вопросах выбора одежды, получения косметических услуг и свободы передвижения. В частности, жительницам и гостям страны запрещается носить облегающую одежду и красить волосы, а за увеличенные губы может грозить штраф. Об этом сообщает издание "Радио Азатлык".

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В частности, в соответствии с новыми правилами, женщинам в Туркменистане запрещено носить макияж, маникюр, наращивать ногти или ресницы, окрашивать волосы (в том числе и в домашних условиях) и делать татуаж, а косметологам, которые продолжают предоставлять услуги, грозит штраф и арест на срок до 15 суток. При этом женщин в Туркменистане обязали избавиться от результатов косметических процедур — например, увеличенных губ или груди — и заплатить штраф в размере 140 долларов, что составляет половину средней зарплаты в Туркменистане.

Из одежды разрешается носить только длинные платья широкого кроя и штаны с вышивкой. При этом правоохранители могут задержать женщин за ношение джинс — полиция фотографирует нарушительниц, составляет на них протокол и заставляет заплатить штраф. Под запрет, кроме прочего попали и белые свадебные платья.

Помимо этого женщины больше не могут ездить в одном автомобиле с мужчинами, которые не являются родственниками и ехать на переднем сидении машины — за нарушение этого правила грозит штраф в размере 2 тысяч долларов. В публикации отмечается, что дорожная полиция останавливает машины с пассажирками и требует доказательств того, что женщина приходится водителю родственницей. При этом после 20:00 женщинам вовсе не разрешается находиться в автомобиле.

Ограничения имеют неофициальный характер — власти не выступали с официальным объявлением или объяснением таких мер. Похожие запреты ранее вводились властями страны, однако строго они не соблюдались.

Вместе с тем, участились случаи работы так называемых "патрулей красоты" — правоохранители контролирует внешность женщин на улицах. По данным журналистов, в стране участились случаи произвольного задержания и штрафов из-за внешнего вида. Издание со ссылкой на собственного корреспондента также сообщило, что полиция останавливает не только туркменок, но и представительниц других национальностей.

По данным издания, правительство Туркменистана рассматривают вопрос о полном запрете на выезд женщин из страны.

Тем временем Международная федерация планирования семьи (IPPF) опубликовала обзор, посвященный новым запретам в Туркменистане, среди которых не только меры, касающиеся внешности, но и полный запрет на аборты. Организация осудила действия новых властей страны.

"Туркмены надеялись, что их новоназначенный президент Сердар Бердымухамедов пойдет более прогрессивным путем, чем его отец, но жестоко ошиблись. С апреля 2022 года правительство вывело контроль над женским телом на совершенно новый уровень: ввело фактический запрет на аборты, ввело запрет на ряд косметических услуг, запретило женщинам сидеть на передних сиденьях частных автомобилей и ограничило возможности для мужчин водителей такси перевозить женщин", — говорится в сообщении IPPF.

Отметим, что смена власти в Туркменистане произошла в марте этого года. Центральная избирательная комиссия страны объявила, что Сердар Бердымухамедов победил на досрочных президентских выборах, набрав 72,97% голосов на досрочных выборах, которые были признаны фиктивными многими международными наблюдателями. До этого государством на протяжении 16 лет правил его отец — Гурбангулы Бердымухамедов.

Ранее мы писали о том, как из-за запрета абортов в Польше десятки тысяч женщин ищут возможность сделать эту процедуру за пределами страны или незаконно.

Также Фокус сообщал, как талибы запретили женщинам посещать университет в Кабуле.