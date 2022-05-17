Росія залишає Раду держав Балтійського моря, — МЗС РФ

Російські дипломати вважають перебування в організації недоцільним після того, як РФ не запросили на міністерську зустріч у травні, а внесок Москви до бюджету організації "фактично вкрадений" через санкції.

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Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило про ухвалення Москвою рішення про вихід із Ради держав Балтійського моря (РДБМ). Про це повідомляє російське агентство "РБК".

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У зовнішньополітичному відомстві країни наголосили, що "ситуація в РДБМ деградує", оскільки, на думку російських чиновників, країни НАТО та ЄС у складі організації відмовилися від рівноправного діалогу та перетворюють її на "інструмент антиросійської політики".

"Нинішня ситуація в РДБМ — на совісті тих, хто зруйнував основи діяльності цієї організації", — заявили в МЗС.

Також у міністерстві пояснили, що розбіжність між РФ та іншими членами Ради назрівала вже давно. Але останнім часом західні країни монополізували Раду у своїх кон'юнктурних цілях та намагаються налагодити її роботу на шкоду російським інтересам.

Крім того, у МЗС повідомили, що в РДБМ призупинено участь Білорусі як спостерігача у Раді, на міністерську сесію ради 25 травня Росію не запросили, а внесок Москви до бюджету організації через санкційні заходи "фактично вкрадений". В таких умовах РФ не бачить подальших перспектив нормальної роботи, а подальше перебування в Раді вважає недоцільним і контрпродуктивним.

Проте у відомстві зазначили, що вихід РФ із Ради не вплине на її присутність у регіоні.

"Спроби витіснити нашу країну з Балтики приречені на провал. Продовжимо працювати з відповідальними партнерами, проводити заходи з ключових питань розвитку Балтійського регіону", — заявили в МЗС РФ.

Чим займається РДБМ?

Організацію створено в березні 1992 року в Копенгагені на конференції міністрів закордонних справ країн Балтійського моря. До Ради входять Німеччина, Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Росія, Фінляндія, Швеція, Естонія, а також Європейська комісія. В межах РДБМ створюють робочі цільові групи, які розв'язують питання, пов'язані з боротьбою з організованою злочинністю та з інфекційними захворюваннями. Також існують групи щодо сприяння демократичним інститутам, економічному співробітництву, радіаційній та ядерній безпеці, молодіжній політиці тощо.

Робота в межах РДБМ забезпечувала налагодження багатовекторних зв'язків у балтійському регіоні та, зокрема, у прикордонних районах. Під егідою Ради діють близько 60 різних структур, найважливішими є Парламентська конференція Балтійського моря, Союз балтійських міст, Асоціація торгових палат, Консультативна рада ділових кіл балтійських країн та низка інших.

Нагадаємо, 15 травня Президент Фінляндії Саулі Нійністе оголосив про офіційне подання країною заявки на вступ країни до НАТО. Перед цим він провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої глава Кремля назвав цей крок помилкою.

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Раніше, 16 березня, Росію виключили з Ради Європи за грубе порушення положення 3 статті статуту організації. Зі свого боку МЗС РФ заявило, що Росія сама залишила Раду 15 березня, оскільки не має на меті миритися з підривними діями колективного Заходу.