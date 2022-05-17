Россия покидает Совет государств Балтийского моря, — МИД РФ

Российские дипломаты считают пребывание в организации нецелесообразным после того, как РФ не пригласили на министерскую встречу в мае, а взнос Москвы в бюджет организации "фактически украден" из-за санкций.

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Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило о принятии Москвой решения о выходе из Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Об этом сообщает российское агентство "РБК".

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Во внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что "ситуация в СГБМ деградирует", поскольку, по мнению российских чиновников, страны НАТО и ЕС в составе организации отказались от равноправного диалога и превращают ее в "инструмент антироссийской политики".

"Нынешняя ситуация в СГБМ — на совести тех, кто разрушил основы деятельности этой организации", — заявили в МИД.

Также в министерстве пояснили, что противоречия между РФ и другими членами Совета назревали уже давно. Но в последнее время западные страны монополизировали Совет в своих конъюнктурных целях и пытаются наладить его работу в ущерб российским интересам.

Кроме того, в МИД сообщили, что в СГБМ приостановлено участие Беларуси в качестве наблюдателя в Совете, на министерскую сессию совета 25 мая Россию не пригласили, а взнос Москвы в бюджет организации из-за санкционных мер "фактически украден". В таких условиях РФ не видит дальнейших перспектив нормальной работы, а дальнейшее пребывание в Совете считает нецелесообразным и контрпродуктивным.

Однако в ведомстве отметили, что выход РФ из Совета не повлияет на ее присутствие в регионе.

"Попытки вытеснить нашу страну с Балтики обречены на провал. Продолжим работать с ответственными партнерами, проводить мероприятия по ключевым вопросам развития Балтийского региона", — заявили в МИД РФ.

Чем занимается СГБМ?

Организация была создана в марте 1992 года в Копенгагене на конференции министров иностранных дел стран Балтийского моря. В Совет входят Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Российская Федерация, Финляндия, Швеция, Эстония, а также Европейская комиссия. В рамках СГБМ создаются рабочие целевые группы, которые решают вопросы, связанные с борьбой с организованной преступностью и с инфекционными заболеваниями. Также существуют группы по содействию демократическим институтам, экономическому сотрудничеству, радиационной и ядерной безопасности, по молодежной политике и т.д.

Работа в рамках СГБМ обеспечивала налаживания многовекторных связей в балтийском регионе, и в частности, в пограничных районах. Под эгидой Совета действуют около 60 различных структур, наиболее значимыми из которых являются Парламентская конференция Балтийского моря, Союз балтийских городов, Ассоциация торговых палат, Консультативный совет деловых кругов балтийских стран и ряд других.

Напомним, 15 мая Президент Финляндии Саули Ниинисте объявил об официальной подачи страной заявки на вступление страны в НАТО. Перед этим он провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого глава Кремля назвал данный шаг ошибкой.

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Ранее, 16 марта, Россия была исключена из Совета Европы за грубое нарушение положения 3 статьи устава организации. В свою очередь МИД РФ заявил, что Россия сама покинула Совет 15 марта, поскольку не намерена мирится с подрывными действиями коллективного Запада.