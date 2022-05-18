Росія поставила рекорд за кількістю фізосіб-банкрутів, — Forbes

У РФ із березня по квітень стало втричі більше банкрутів, ніж у 2020 році. Більше половини — це компанії зі сфер торгівлі, будівництва та нерухомості. Антиросійські санкції змінюють економіку та незабаром торкнуться всіх галузей, прогнозують експерти ринку.

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У Росії через зниження доходів рекордно збільшилася кількість фізичних осіб, які бажають стати банкрутами. Про це йдеться в статті журналу Forbes.

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Журналісти проаналізували російську картотеку арбітражних справ "Електронне правосуддя". З березня до квітня цього року в ній зареєстрували 62 341 банкрутну справу. Це на 10 тис. більше, ніж роком раніше, і майже втричі більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Кількість охочих стати банкрутами залежить і від регіону. В арбітражний суд Алтайського краю у квітні 2022 року подали вчетверо більше таких заяв, ніж у квітні 2019 року.

"У періоди криз 2008-2009 і 2014-2015 років кількість охочих збанкрутувати зростала, але не так стрімко. Заявки обчислювалися десятками на місяць, зараз — сотнями", — прокоментували в суді.

Різко збільшилися випадки банкрутства серед громадян через погіршення економічної кон'юнктури та бажання уникнути відповідальності за борги, каже керуюча партнерка юридичної фірми Legal to Business Світлана Гузь.

[ + – ] Кількість охочих стати банкрутами залежить від Росії від регіону

У Єдиному федеральному реєстрі відомостей про банкрутство говориться, що в 1-му кварталі 2022 року суди визнали фінансово неспроможними 54 190 громадян РФ, на 33,6% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

"Причин зростання особистих банкрутств кілька: зниження доходів, відносна доступність процедури банкрутства, зростання боргів і поінформованість населення країни про можливість звільнитися від боргів через таку процедуру", — зазначає адвокатка "Юков і партнери" Вікторія Большагіна.

Фізособи самі ініціюють процедуру банкрутства. Це найменш забезпечені громадяни, які є максимально чутливими до економічної нестабільності. Особисте банкрутство дає можливість мінімізувати фінансові зобов'язання перед кредиторами або зовсім уникнути їх, коментує Гузь.

Охочих збанкрутувати все більше. Ситуацію не рятує навіть запроваджений урядом РФ 1 квітня 2022 мораторій на порушення справ про банкрутство з ініціативи кредиторів.

Торгівля та забудовники — де найбільше банкрутів

Більше половини корпоративних банкрутств посідає бізнес у сфері торгівлі, будівництва й операцій із нерухомістю, відомо з даних російського реєстру. Один із гучних прикладів банкрутств — порушена у 2021 році справа про неспроможність забудовника "Петробуд".

[ + – ] "Петробуд" залишив без житла понад 4 тис. осіб

Фірма залишила без житла в Ленінградській області понад 4 тис. пайовиків. Справу завели також проти будівельної компанії "Стратегія", яка займалася будівництвом ЖК "Царицино". Як приклад із практики юристи "Юков і партнери" навели приклад групи компаній великої дистриб'юторської мережі алкогольної продукції "ЮВС".

"Досвід ковідного мораторію не можна екстраполювати на "санкційний" мораторій, який зачіпає всіх підприємців без винятку. Зміни, що відбуваються зараз, в економіці торкнуться абсолютно всіх галузей, і банкрутство одних підприємств тягтиме за собою їхніх контрагентів. Відповідно, загрози банкрутства виникатимуть уже для них", — пояснила молодша партнерка юридичної компанії "Сотбі" Олександра Фоміна.

У 2021 році кількість збанкрутілих фірм зросла на 3,9%. Фоміна стверджує, що це може свідчити про позасудове врегулювання заборгованості.

Нагадаємо, що багато російських олігархів через санкції залишилися без активів. Один із них — Роман Абрамович, який у квітні благав впливових друзів у США позичити йому близько 1 млн доларів.

Фокус раніше писав про кредитні канікули, які запропонували банки після початку повномасштабної війни України з Росією. "Приватбанк" погодив канікули всім клієнтам до 1 червня цього року.