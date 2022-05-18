Россия поставила рекорд по числу физлиц-банкротов, – Forbes

В РФ с марта по апрель стало в 3 раза больше банкротов, чем в 2020 году. Больше половины – это компании из сфер торговли, строительства и недвижимости. Антироссийские санкции меняют экономику и скоро коснутся всех отраслей, прогнозируют эксперты рынка.

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В России из-за снижения доходов рекордно увеличилось количество физических лиц, желающих стать банкротами. Об этом говорится в статье журнала Forbes.

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Журналисты проанализировали российскую картотеку арбитражных дел "Электронное правосудие". C марта по апрель этого года в ней зарегистрировали 62 341 банкротное дело. Это ровно на 10 тыс. больше, чем годом ранее и почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Количество желающих стать банкротами зависит и от региона. В арбитражный суд Алтайского края в апреле 2022 года подали в 4 раза больше таких заявлений, чем в апреле 2019 года.

"В периоды кризисов 2008-2009 и 2014-2015 годов число желающих обанкротиться росло, но не так стремительно. Заявки исчислялись десятками в месяц, сейчас — сотнями", ю прокомментировали в суде.

Резко увеличились случаи банкротства среди граждан из-за ухудшения экономической конъюнктуры и желанием избежать ответственности по долгам, говорит управляющий партнер юридической фирмы Legal to Business Светлана Гузь.

[ + – ] Количество желающих стать банкротами зависит в России от региона

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве говорится, что в 1-м квартале 2022 года суды признали несостоятельными 54 190 граждан РФ, на 33,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

"Причин роста личных банкротств несколько: снижение доходов, относительная доступность процедуры банкротства, рост долгов и информированность населения страны о возможности освободиться от долгов через такую процедуру", — отмечает адвокат "Юков и партнеры"​​ Виктория Большагина.

Физлица сами инициируют процедуру банкротства. Это наименее обеспеченные граждане, которые максимально чувствительны к экономической нестабильности. Личное банкротство дает им возможность минимизировать финансовые обязательства перед кредиторами или вовсе избежать их, комментирует Гузь.

Желающих обанкротиться все больше. Ситуацию не спасает даже введенный правительством РФ 1 апреля 2022 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве по инициативе кредиторов.

Торговля и застройщики – где больше всего банкротов

Более половины корпоративных банкротств приходится на бизнес в сфере торговли, строительства и операций с недвижимостью, следует из данных российского реестра. Один из громких примеров банкротств — возбужденное в 2021 году дело о несостоятельности застройщика "Петрострой".

[ + – ] "Петрострой" оставил без жилья более 4 тыс. человек

Фирма оставила без жилья в Ленинградской области более 4 тыс. дольщиков. Дело завели также против строительной компании "Стратегия", которая занималась строительством ЖК "Царицыно". В качестве примера из практики юристы "Юков и партнеры" привели в пример дело группы компаний крупной дистрибьюторской сети алкогольной продукции "ЮВС".

"Опыт ковидного моратория нельзя экстраполировать на "санкционный" мораторий, который затрагивает всех предпринимателей без исключения. Происходящие сейчас изменения в экономике затронут абсолютно все отрасли, и банкротство одних предприятий будет тянуть за собой их контрагентов. Соответственно, угрозы банкротства будут возникать уже для них", – объяснила младший партнер юридической компании "Сотби" Александра Фомина.

В 2021 году количество обанкротившихся фирм выросло на 3,9%. Фомина утверждает, что это может свидетельствовать о внесудебном урегулировании задолженности.

Напомним, что многие российские олигархи из-за санкций остались без активов. Один из них Роман Абрамович, который в апреле умолял влиятельных друзей в США одолжить ему около 1 млн долларов.

Фокус ранее писал о кредитных каникулах, которое предложили банки после начала полномасштабной войны Украины с Россией. ПриватБанк согласовал каникулы всем клиентам до 1 июня этого года.