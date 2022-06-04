Ватикан випустив спеціальну монету на підтримку України (фото)

Вартість монети "Мир в Україні" складає 50 євро. Усі кошти будуть спрямовані на благодійність.

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Монетний двір Ватикану випустив пам'ятну срібну монету під назвою "Світ України". Її вартість становить 50 євро, а всі кошти від продажу передадуть папі Римському Франциску на благодійні справи на користь українського народу. Про це повідомляє у Facebook посол України у Ватикані Андрій Юраш.

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"Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України: на 100-ий день вторгнення росії в Україну Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету (23 гр.), присвячену Україні", — зазначив Юраш.

В описі лота йдеться, що на очах усього світу з'явилися жахливі кадри війни, які, здавалося б, назавжди пішли в темні глибини людської пам'яті. Але натомість вони з'явилися знову, обтяжені безумством насильства людини над людиною, болем, страхом і смертю.

Випустивши цю офіційну монету, Ватикан приєднується до заклику зупинити кровопролиття та повернутися до діалогу. У розробці дизайну реверсу монети брали участь дві художниці Орієтта Россі та Даніела Лонго — вони зобразили трьох людей, які тікають зі зруйнованого бомбами міста. Молода мама веде за руку дитину, у якої в руках м'яка іграшка, а за спиною жінка похилого віку з валізою. Зверху нанесено напис "PAX" і поруч російською мовою слово "Мир".

[ + – ] Реверс монети "Мир в Україні"

На аверсі Даніела Лонго зобразила голуба миру, внизу — герб Папи Франциска та частину молитви, яку він промовив під час спільної аудієнції 16 березня 2022 року. У молитві міститься звернення до Христа про милосердя до кожної людини, яка страждає від війни.

[ + – ] Аверс монети "Мир в Україні"

Нагадаємо, що у Вербну неділю 10 квітня глава Ватикану Папа Франциск, виступаючи перед багатотисячним натовпом парафіян на площі Святого Петра у Ватикані, закликав сторони, що воюють, до великоднього перемир'я. Він наполягав скласти зброю, відзначивши ціну перемоги, за якої "прапор встановлений на купі щебеню".

Після пасхального богослужіння Папа Франциск у своєму зверненні до вірян засудив війну в Україні, закінчивши свою промову словами "Христос воскрес" українською мовою. У своєму зверненні Папа говорив про "темряву війни та жорстокість".