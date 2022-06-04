Ватикан выпустил специальную монету в поддержку Украины (фото)

Стоимость монеты "Мир в Украине" составляет 50 евро. Все средства будут направлены на благотворительность.

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Монетный двор Ватикана выпустил памятную серебряную монету под названием "Мир в Украине". Ее стоимость составляет 50 евро, а все средства от продажи будут переданы папе Римскому Франциску на благотворительные дела в пользу украинского народа. Об этом сообщает в Facebook посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

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"Это не просто символ, это настоящий жест на поддержку Украины: на 100-й день вторжения россии в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету (23 гр.), посвященную Украине", — отметил Юраш.

В описании лота говорится, что на глазах у всего мира появились ужасные кадры войны, которые, казалось бы, навсегда ушли в "темные глубины человеческой памяти". Но вместо этого они появились снова, отягощенные безумием насилия человека над человеком, болью, страхом и смертью.

Выпустив эту официальную монету, Ватикан присоединяется к призыву остановить кровопролитие и вернуться к диалогу. В разработке дизайна реверса монеты участвовали две художницы Ориетта Росси и Даниэла Лонго — они изобразили трех человек, бегущих из разрушенного бомбами города. Молодая мама ведет за руку ребенка, у которого в руках мягкая игрушка, а за спиной пожилая женщина с чемоданом. Сверху нанесена надпись "PAX" и рядом на русском языке слово "Мир".

[ + – ] Реверс монеты "Мир в Украине"

На аверсе Даниэла Лонго изобразила голубя мира, внизу — герб Папы Франциска и часть молитвы, которую он произнес во время общей аудиенции 16 марта 2022 года. В молитве содержится обращение ко Христу о милосердии к каждому человеку, который страдает от войны.

[ + – ] Аверс монеты "Мир в Украине"

Напомним, что в Вербное воскресенье 10 апреля глава Ватикана Папа Франциск, выступая перед многотысячной толпой прихожан на площади Святого Петра в Ватикане, призвал воюющие стороны к пасхальному перемирию. Он настаивал сложить оружие, отметив цену победы, при которой "флаг установлен на куче щебня".

После пасхального богослужения Папа Франциск в своем обращении к верующим осудил войну в Украине, закончив свою речь словами "Христос воскрес" на украинском языке. В своем обращении Папа говорил о "тьме войны и жестокости".