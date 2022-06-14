Японія все-таки хоче домовитися з Росією про рибний промисел біля Курил

Москва призупинила дію угоди про видобуток морських ресурсів біля південних Курильських островів після того, як японська сторона перестала фінансувати програму розвитку Сахалінської області.

Японія має намір продовжувати консультації з Росією щодо угоди про морський промисел у районі півдня Курильських островів. Про це на пресконференції 14 червня заявив міністр закордонних справ країни Есімас Хаясі.

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Російська сторона в односторонньому порядку призупинила дію Угоди про деякі питання співпраці в галузі промислу морських живих ресурсів, що дозволяло японським рибалкам вилов риби в 200-мильній винятковій економічній зоні РФ в Охотському морі. Це сталося після того, як Токіо перестало фінансувати програму розвитку Сахалінської області.

На запитання журналіста про виплату субсидій російській стороні, глава МЗС наголосив, що проєкти співпраці Японії із Сахалінською областю не є частиною угоди про промисел у районі Курил.

"Проєкт співпраці із Сахалінською областю виходить за межі "Рамкової угоди про експлуатацію акваторії чотирьох північних островів", і ми вважаємо, що це не плата за операції за угодою, як стверджує російська сторона", — прокоментував Хаясі.

Водночас дипломат погодився, що Росія так могла сприймати фінансову підтримку з боку Японії.

"Проєкти співпраці Японії із Сахалінської області хоч і побічно, але сприяли промислу японських рибальських суден на основі угоди", — додав він.

9 червня стало відомо про зупинення дії угоди, що дозволяє японцям ловити рибу у водах поблизу суперечливих південних Курильських островів. Угода про рибальство діє з 1998 року, в межах угоди японські рибальські судна могли працювати на основі отриманих за плату квот. Район є багатою промисловою ділянкою мінтая, скумбрії та восьминогів.

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