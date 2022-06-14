Япония все-таки хочет договориться с Россией о рыбном промысле возле Курил
Москва приостановила действие соглашение о добыче морских ресурсов возле южных Курильских островов после того, как японская сторона перестала финансировать программу развития Сахалинской области.
Япония намерена продолжать консультации с Россией по поводу соглашения о морском промысле в районе юга Курильских островов. Об этом на пресс-конференции 14 июня заявил министр иностранных дел страны Есимаса Хаяси.
Российская сторона в одностороннем порядке приостановила действие Соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов, что позволяло японским рыбакам лов рыбы в 200-мильной исключительной экономической зоне РФ в Охотском море. Это произошло после того, как Токио перестало финансировать программу развития Сахалинской области.
На вопрос журналиста о выплате субсидий российской стороне, глава МИД подчеркнул, что проекты сотрудничества Японии с Сахалинской областью не являются частью соглашения о промысле в районе Курил.
"Проект сотрудничества с Сахалинской областью выходит за рамки "Рамочного соглашения об эксплуатации акватории четырех северных островов", и мы считаем, что это не плата за операции по соглашению, как утверждает российская сторона", — прокомментировал Хаяси.
При этом дипломат согласился, что Россия именно так могла воспринимать финансовую поддержку со стороны Японии.
"Проекты сотрудничества Японии с Сахалинской области хоть и косвенно, но способствовали промыслу японских рыболовных судов на основе соглашения", — добавил он.
9 июня стало известно о приостановке действия соглашения, позволяющего японцам ловить рыбу в водах вблизи спорных южных Курильских островов. Сделка о рыболовстве действует с 1998 года, в рамках соглашения японские рыболовные суда могли работать на основе полученных за плату квот. Район является богатым промысловым участком минтая, скумбрии и осьминогов.
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