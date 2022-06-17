"Ні на кого не нападали": Лавров заперечує, що Росія вторглася в Україну (відео)

Глава МЗС РФ заявив, що держава-агресор "не соромиться показувати себе такою, якою вона є".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вторгалася в Україну, а Організація Об'єднаних Націй (ООН) є рупором фейкових новин про повномасштабну війну. Про це російський дипломат сказав в інтерв'ю ВВС, опублікованому в п'ятницю, 17 червня.

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"Ви знаєте, ми і не вторгалися в Україну. Ми оголосили спеціальну військову операцію, коли в нас уже не залишилося жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну в НАТО, плекаючи й опікуючись, всіляко пестуючи відверто неонацистський режим... Ми не нападали ні на кого, нападали на росіян в Україні", — сказав Лавров.

Крім цього, глава МЗС Росії заявив, що російська мова заборонена в Україні, і попросив журналіста представити ситуацію, в якій на території Ірландії була б заборонена англійська мова. У відповідь на це співробітник ВВС зазначив, що російська мова не заборонена в Україні, а Англія не вторгалася б в Ірландію.

"Спробуйте на вулиці в Києві, коли там гуляють молоді люди певної зовнішності, поговорити російською мовою. Спробуйте!" — сказав російський міністр.

Також інтерв'юер попросив Лаврова прокоментувати заяву верховного комісара ООН Мішеля Бачелета про те, що у селі Ягідне Чернігівської області російські військові протягом 28 днів утримували 360 людей у підвалі школи, внаслідок чого померли 10 людей похилого віку.

У відповідь на це глава МЗС РФ заявив, що Бачелет, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш та інші представники організації "виступають рупором тих фейкових новин, які розповсюджує Захід", оскільки перебувають під його тиском.

Потім журналіст запитав у Лаврова, чи це означає, що "Росія біла і пухнаста".

"Росія не біла і не пухнаста, Росія така, якою вона є, і ми не соромимося показувати себе такими, які ми є", — зазначив міністр закордонних справ РФ.

Також у процесі інтерв'ю Лавров заявив про те, що Захід практикує "культуру скасування", що, на його думку, означає скасування подій, що відбувалися до 24 лютого цього року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, а українські війська зараз самі "бомблять свої міста".

Нагадаємо, 10 березня, за підсумками переговорів з главою МЗС України Дмитром Кулебою, Лавров також говорив, що РФ не нападала на Україну і не планує вторгатися в інші країни, зазначивши, що те, що відбувається сьогодні на українській території, пояснюється тим, що "настала ситуація, яка створює прямі загрози безпеці РФ".

Також ми писали, що 15 червня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив про зацікавленість російської сторони у переговорах з Україною щодо припинення вогню.