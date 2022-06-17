"Ни на кого не нападали": Лавров отрицает, что Россия вторглась в Украину (видео)

Глава МИД РФ заявил, что государство-агрессор "не стесняется показывать себя таким, каким оно является".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не вторгалась в Украину, а Организация Объединенных Наций (ООН) является рупором фейковых новостей о полномасштабной войне. Об этом российский дипломат сказал в интервью BBC, опубликованном в пятницу, 17 июня.

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"Вы знаете, мы и не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО, лелея и опекая, всячески пестуя откровенно неонацистский режим… Мы не нападали ни на кого, нападали на русских в Украине", — сказал Лавров.

Помимо этого глава МИД России заявил, что русский язык запрещен в Украине, и попросил журналиста представить ситуацию, в которой на территории Ирландии был бы запрещен английский язык. В ответ на это сотрудник BBC указал, что русский язык не запрещен в Украине, а Англия не вторгалась бы в Ирландию.

"Попробуйте на улице в Киеве, когда там гуляют молодые люди определенной внешности, поговорить на русском языке. Попробуйте!" — сказал российский министр.

Также интервьюер попросил Лаврова прокомментировать заявление верховного комиссара ООН Мишеля Бачелета о том, что в селе Ягодное Черниговской области российские военные на протяжении 28 дней удерживали 360 человек в подвале школы, в результате чего умерли 10 пожилых людей.

В ответ на это глава МИД РФ заявил, что Бачелет, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и другие представители организации "выступают рупором тех фейковых новостей, которые распространяет Запад", так как находятся под его давлением.

Затем журналист спросил у Лаврова, означает ли это, что "Россия белая и пушистая".

"Россия не белая и не пушистая, Россия такая, какая она есть, и мы не стесняемся показывать себя такими, какие мы являемся", — отметил министр иностранных дел РФ.

Также в ходе интервью Лавров заявил о том, что Запад практикует "культуру отмены", что, по его мнению, означает отмену событий, происходивших до 24 февраля этого года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, а украинские войска сейчас сами "бомбят свои города".

Напомним, 10 марта, по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, Лавров также говорил, что РФ не нападала на Украину и не планирует вторгаться в другие страны, отметив, что происходящее сегодня на украинской территории объясняется тем, что "наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ".

Также мы писали, что 15 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о заинтересованности российской стороны в переговорах с Украиной о прекращении огня.