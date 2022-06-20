Собака Лукашенка виліз на стіл під час обіду з губернаторами на честь дня врожаю (відео)

На кадрах видно, що на поведінку собаки ніхто не звертав уваги та продовжував трапезу, зокрема й сам Олександр Лукашенко. Він був зайнятий тим, що накладав собі та гостям картоплю.

Пес президента Білорусі Олександра Лукашенка виліз на стіл під час обіду в його будинку в Олександрії із губернаторами на честь дня врожаю. Відповідні кадри опублікував провладний Telegram-канал Пул Першого.

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На відео видно, що тоді, коли гості білоруського президента обідають, пес Лукашенко на прізвисько Умка виліз на стіл і почав ходити серед тарілок з їжею. На поведінку собаки ніхто не звертав уваги та продовжував трапезу, зокрема й сам Олександр Лукашенко. Він був зайнятий тим, що накладав собі та гостям картоплю.

Нагадаємо, 20 червня голова "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що Білорусь може почати постачати на окуповану територію Донецької області сільгосппродукцію та білоруську техніку. За словами бойовика, він уже має певні контакти з Мінськом по лінії бізнесу та постачання продукції.

Раніше, 17 червня білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що війна в Україні — лише початок великого переділу ствіту. За його словами, події розвиваються так, що "тріщатимуть" насамперед маленькі та середні держави, як Білорусь, Австрія, Чехія, бо їх "ламатимуть і кришитимуть". Однак він не став називати хто саме.