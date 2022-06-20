Собака Лукашенко вылезла на стол во время обеда с губернаторами в честь дня урожая (видео)

На кадрах видно, что на поведение собаки никто не обращал внимание и продолжали трапезу, в том числе и сам Александр Лукашенко. Он был занят тем, что накладывал себе и гостям картошку.

Пес президента Беларуси Александра Лукашенко вылез на стол во время обеда в его доме в Александрии с губернаторами в честь дня урожая. Соответствующие кадры опубликовал провластный Telegram-канал "Пул Первого".

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На видео видно, что в то время, как гости белорусского президента обедают, пес Лукашенко по кличке Умка вылез на стол и начал ходить среди тарелок с едой. На поведение собаки никто не обращал внимание и продолжал трапезу, в том числе и сам Александр Лукашенко. Он был занят тем, что накладывал себе и гостям картошку.

Напомним, 20 июня глава "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что Беларусь может начать поставлять на оккупированную территорию Донецкой области сельхозпродукцию и белорусскую технику. По словам боевика, у него уже есть определенные контакты с Минском по линии бизнеса и поставок продукции.

Ранее, 17 июня белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что война в Украине — только начало крупного передала мира. По его словам, события развиваются так, что "трещать" будут в первую очередь маленькие и средние государства, как Беларусь, Австрия, Чехия, потому что их будут "ломать и крошить". Однако он не стал называть, кто именно.