Послу РФ у Великій Британії заборонили відвідувати парламент через війну в Україні

Російського дипломата Андрія Келіна перестали впускати до установи початку повномасштабної війни. Наразі заборона закріплена офіційно.

Послу РФ у Великій Британії Андрію Келіну офіційно заборонили відвідувати британський парламент "до подальшого повідомлення". Про це йдеться у повідомленні, розісланому сьогодні спікером палати представників та лордом-спікером, пише Guardian.

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За даними журналістів, заборона поширюється також на інших акредитованих дипломатів РФ та офіційних осіб у Британії. Видання зазначає, що хоча заборона діяла і раніше — з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тепер вона закріплена офіційно.

У документі, адресованому британським парламентарям, йдеться, що посла не запрошуватимуть до будівлі парламенту без особливого розпорядження. Крім цього до повідомлення було прикріплено записку для оголошених Москвою персонами нон грата 265 депутатів та 154 дипломатів. У ній зазначено, що цим особам не рекомендується відвідувати райони, що знаходяться під впливом РФ, включаючи Білорусь, молдавський регіон Придністров'я, окупований Росією Крим, територію вздовж кордону між Вірменією та Азербайджаном, а також окуповану територію Донецької та Луганської областей.

"Ми очікуємо, що якщо особа, яка перебуває під санкціями, подасть заяву на отримання російської візи, в ній буде відмовлено, а якщо вона прибуде на кордон, їй буде відмовлено у в'їзді до Росії і депортована за першої ж нагоди", — цитують журналісти текст документа.

Нагадаємо, раніше Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили повітряний простір для літака міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, через що візит дипломата держави-агресора до Сербії зірвався.

Також ми писали про те, як Великобританія ввела санкції проти глави Російської православної церкви Кирила за підтримку війни проти України.