Послу РФ в Великобритании запретили посещать парламент из-за войны в Украине

Российского дипломата Андрея Келина перестали впускать в учреждение с начала полномасштабной войны. Теперь запрет закреплен официально.

Послу РФ в Великобритании Андрею Келину официально запретили посещать британский парламент "до дальнейшего уведомления". Об этом говорится в сообщении, разосланном сегодня спикером палаты представителей и лордом-спикером, пишет Guardian.

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По данным журналистов, запрет распространяется также на других аккредитованных дипломатов РФ и официальных лиц в Британии. Издание отмечает, что, хотя запрет действовал и раньше — с начала полномасштабного вторжения России в Украину, теперь он закреплен официально.

В документе, адресованном британским парламентариям говорится, что посла не будут приглашать в здание парламента без особого распоряжение. Помимо этого к сообщению была прикреплена записка для объявленных Москвой персонами нон грата 265 депутатов и 154 дипломатов. В ней указано, что этим лицам не рекомендуется посещать районы, которые находятся под влиянием РФ, включая Беларусь, молдавский регион Приднестровье, оккупированный Россией Крым, территорию вдоль границы между Арменией и Азербайджаном, а также оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.

"Мы ожидаем, что если лицо, находящееся под санкциями, подаст заявление на получение российской визы, в нем будет отказано, а если оно прибудет на границу, ему будет отказано во въезде в Россию и депортировано при первой же возможности", — цитируют журналисты текст документа.

Напомним, ранее Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, из-за чего визит дипломата государства-агрессора в Сербию сорвался.

Также мы писали о том, как Великобритания ввела санкции против главы Русской православной церкви Кирилла за поддержку войны против Украины.