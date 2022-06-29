ЄСПЛ прийняв п'яту скаргу України проти Росії

Йдеться про порушення заборони тортур, права на життя, права на повагу до приватного та сімейного життя, права на свободу думки та вираження, захист власності.

Європейський суд з прав людини прийняв новий позов України проти РФ. ЄСПЛ опублікував пресреліз, у якому йдеться про твердження уряду України про численні та грубі порушення прав людини, скоєні Російською Федерацією під час війни на території України, починаючи з 24 лютого 2022 р. Пресреліз ЄСПЛ опубліковано на сайті організації.

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Зазначається, що 23 червня 2022 року до Європейського суду з прав людини надійшла заповнена форма заяви в цій справі.

Наразі на розгляді Суду загалом перебувають п'ять міждержавних скарг, які Україна подала проти РФ.

Щобільше, на розгляді Суду ще близько 8500 індивідуальних позовів, які стосуються подій у Криму, на Донбасі та в Азовському морі.

У заяві Україна звинувачує владу РФ у порушеннях Європейської конвенції з прав людини через вторгнення на суверенну територію. Йдеться, зокрема, про порушення:

права на життя,

заборони тортур,

права на свободу та недоторканність,

права на повагу до приватного та сімейного життя, права на свободу думки та висловлювання,

свободу зборів та асоціацій,

та права на захист власності.

Нагадаємо, що укази Путіна дозволяють Росії не виконувати рішення ЄСПЛ. Причина цього, за словами кремлівського керівництва, у тому, що Європейський суд нав'язує чужі росіянам цінності. Щобільше, у Кремлі вважають, що ЄСПЛ є інструментом, за допомогою якого Захід веде боротьбу проти Росії.

Український бізнесмен Рінат Ахметов написав заяву до ЄСПЛ, зажадавши від Росії мільярдної компенсації. За словами підприємця, за допомогою судового розгляду він намагається зупинити злочинну діяльність Росії та знищення української економіки.

Раніше Фокус повідомляв, що війна не почалася б, якби Путін був жінкою, таку заяву зробив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. За його словами, те, що президент РФ робить в Україні, наочний приклад токсичної маскулінності. Тому Джонсон закликав жінок займати більше керівних постів.

Захисники "Азовсталі" повернулися: Україна провела найбільший обмін військовополоненими. Зазначається, що вдалося звільнити 95 захисників заводу "Азовсталь" у Маріуполі, з яких 43 — військовослужбовці полку "Азов".