ЕСПЧ принял пятую жалобу Украины против России

Речь идет о нарушениях запрета пыток, права на жизнь, права на уважение к частной и семейной жизни, права на свободу мнения и выражения, защиту собственности.

Европейский суд по правам человека принял новый иск Украины против РФ. ЕСПЧ опубликовал пресс-релиз, в котором говорится об утверждениях правительства Украины о многочисленных и грубых нарушениях прав человека, совершенных Российской Федерацией во время войны на территории Украины, начиная с 24 февраля 2022 г. в Пресс-релиз ЕСПЧ опубликован на сайте организации.

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Отмечается, что 23 июня 2022 года в Европейский суд по правам человека поступила заполненная форма заявления по этому делу.

Сейчас на рассмотрении Суда в общей сложности находятся пять межгосударственных жалоб, которые Украина подала против РФ.

Более того, на рассмотрении Суда — еще порядка 8500 индивидуальных исков, которые имеют отношение к событиям в Крыму, на Донбассе и в Азовском море.

В заявлении Украина обвиняет власти РФ в нарушениях Европейской конвенции по правам человека из-за вторжения на суверенную территорию. Речь, в частности, идет о нарушениях:

права на жизнь,

запрета пыток,

права на свободу и неприкосновенность,

права на уважение к частной и семейной жизни, права на свободу мнения и выражения,

свободу собраний и ассоциаций,

и права на защиту собственности.

Напомним, что указы Путина позволяют России не исполнять решения ЕСПЧ. Причина тому, по словам кремлевского руководства, в том, что Европейский суд навязывает чуждые россиянам ценности. Более того, в Кремле считают, что ЕСПЧ — инструмент, с помощью которого Запад ведет борьбу против России.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов написал заявление в ЕСПЧ, потребовав от России миллиардную компенсацию. По словам предпринимателя, с помощью судебного разбирательства он пытается остановить преступную деятельность России и уничтожение украинской экономики.

Ранее Фокус сообщал, что война не началась бы, если бы Путин был женщиной, — такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. С его слов, то, что президент РФ делает в Украине, — наглядный пример токсичной маскулинности. Поэтому Джонсон призвал женщин занимать больше руководящих постов.

Защитники "Азовстали" вернулись: Украина провела крупнейший обмен военнопленными. Отмечается, что удалось освободить 95 защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе, из которых 43 — военнослужащие полка "Азов".