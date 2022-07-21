"Не було консенсусу": Зеленському не захотіли давати слово на саміті Меркосур

Президент України хотів виступити перед лідерами економічного союзу за допомогою відеозв'язку.

Президенту України Володимиру Зеленському не захотіли надати слово за допомогою відеозв'язку на саміті економічного союзу країн Південної Америки Меркосур, який відбувся в Парагваї. Це пов'язано з тим, що серед учасників не було консенсусу щодо його виступу. Про це розповів заступник голови міністра економічних відносин та інтеграції Парагваю Рауль Кано.

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За його словами, представникам України вже про це повідомили.

"Консенсусу щодо можливості такого спілкування не було, тому український колега вже був проінформований про те, що за цих обставин немає умов для того, щоб мати можливість говорити у форматі Меркосур із президентом України", — сказав Кано.

Рауль Кано зазначив, що Меркосур ухвалює рішення на основі консенсусу та що за його відсутності не може бути забезпечений виступ, який запросив президент України.

Що відомо про Меркосур

Меркосур — економічний союз держав у Південній Америці, за темпами розвитку випереджає інші схожі об'єднання. До нього входять Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай, як асоційовані члени — Чилі, Болівія, Перу, Колумбія та Еквадор.

Зазначимо, що в інтерв'ю бразильському телеканалу Globo 20 липня Володимир Зеленський розповів, що спілкувався з президентом Бразилії Жаїром Болсонару. Він заявив, що не підтримує його позицію в нейтралітеті.

"Я не вважаю, що у війні у світі можна бути нейтральним. Не можна бути десь посередині. Не можна сказати, що я готовий бути посередником. Посередником у чому? Посередником у війні між ким і ким?" — сказав президент.

Нагадаємо, 7 червня видання The Economist писало, що країни Південної Америки — Аргентина та Бразилія — виграли від війни в Україні через можливість постачати продовольство й нафту. Проте експерти пророкують, що такий ефект триватиме недовго.

27 квітня Фокус писав, що Зеленського запросили на саміт "Великої двадцятки", який відбудеться в листопаді. Там також може бути президент Росії Володимир Путін.