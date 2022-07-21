"Не было консенсуса": Зеленскому не захотели давать слово на саммите Меркосур
Президент Украины хотел выступить перед лидерами экономического союза по видеосвязи.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не захотели предоставить слово по видеосвязи на саммите экономического союза стран Южной Америки Меркосур, который проходил в Парагвае. Это связанно с тем, что среди участников не было консенсуса относительно возможности его выступления. Об этом рассказал замглавы министра экономических отношений и интеграции Парагвая Рауль Кано.
По его словам, представителей Украины уже об этом проинформировали.
"Консенсуса относительно возможности такого общения не было, поэтому украинский коллега уже был проинформирован о том, что в этих обстоятельствах нет условий для того, чтобы иметь возможность говорить в формате Меркосур с президентом Украины", — сказал Кано.
Рауль Кано отметил, что Меркосур принимает решения на основе консенсуса и что при его отсутствии не может быть обеспечено выступление, запрошенное президентом Украины.
Что известно о Меркосур
Меркосур — экономический альянс стран в Южной Америке, по темпам развития преобладает все остальные схожие объединения. В него входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, как ассоциированные члены — Чили, Боливия, Перу, Колумбия и Эквадор.
Отметим, что в интервью бразильскому телеканалу Globo 20 июля Владимир Зеленский рассказал, что общался с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Он заявил, что не поддерживает его позицию в нейтралитете.
"Я не считаю, что в войне в мире можно быть нейтральным. Нельзя быть где-нибудь посередине. Нельзя сказать, что я готов быть посредником. Посредником в чем? Посредником в войне между кем и кем?", — сказал президент.
Напомним, 7 июня издание The Economist писало, что страны Южной Америки — Аргентина и Бразилия выиграли от войны в Украине из-за возможности поставлять продовольствие и нефть. Однако эксперты предрекают, что такой эффект продлится недолго.
27 апреля Фокус писал, что Зеленского пригласили на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в ноябре. Там также может присутствовать президент России Владимир Путин.