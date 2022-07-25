Орбан викликав хвилю критики в Європі через слова про "змішування рас"

Прем'єр Угорщини заявив, що угорці не хочуть ставати змішаною расою, а країни, де поєднуються європейці та неєвропейці, — "уже не нації".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із різкою критикою "змішення" європейської та неєвропейської рас і заявив, що угорці не хочуть ставати змішаною расою. Його слова викликали обурення опозиційних партій Угорщини та європейських політиків. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

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На думку Орбана, країни, де поєднуються європейці та неєвропейці, — "вже не нації".

"Ми (угорці, — ред) не є змішаною расою ... і ми не хочемо ставати змішаною расою", — заявив він.

Членкиня Європарламенту від опозиційної партії "Імпулс" Каталін Чех заявила, що вражена промовою угорського прем'єра.

"Його заяви нагадують про час, який, я думаю, ми всі хотіли б забути. Вони справді показують справжнє обличчя режиму", — сказала вона.

Румунський депутат Європарламенту Алін Мітуца також гнівно відреагував на коментарі Орбана.

"Говорити про расову чи етнічну "чистоту", особливо в такому змішаному регіоні, як Центральна та Східна Європа, чисто марно та небезпечно. Як і містер Орбан", — написав він у Twitter.

У виданні наголошують, що це не перша така промова Орбана. Він робив подібні заяви протягом багатьох років, але ці коментарі були сформульовані в різкій ультраправій манері. Такі слова він сказав у місті Бейле-Тушнаді в Румунії на щорічній зустрічі з прихильниками. Саме там у 2014 році він уперше сказав, що хоче побудувати "неліберальну демократію" в Угорщині.

Такі різкі слова прем'єр-міністра Угорщини можуть свідчити про те, що Будапешт відмовився від отримання кількох мільярдів євро від ЄС, які були заморожені через проблеми з корупцією та верховенством права.

"Він точно знає, яка реакція буде на цей виступ, і я думаю, що він готується до відсутності компромісу", — сказав угорський політолог із аналітичного центру "Політичний капітал".

Нагадаємо, на цій самій зустрічі, 23 липня Віктор Орбан закликав ЄС припинити постачання зброї в Україну та переглянути стратегію санкцій проти Росії. За його словами, так війну не виграти, а нова стратегія має бути побудована на мирних переговорах.

15 липня прем'єр Угорщини заявив, що ЄС "вистрілив собі в легені", вводячи санкції проти РФ. Політик вважає, що якщо обмеження не скасувати, це може знищити європейську економіку в той час, коли обмеження не послабили Росію та не призвели до будь-якого врегулювання війни в Україні.