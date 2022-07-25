Орбан вызвал волну критики в Европе из-за слов о "смешении рас"

Премьер Венгрии заявил, что венгры не хотят становиться смешанной расой, а страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы — "уже не нации"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой "смешения" европейской и неевропейской рас и заявил, что венгры не хотят становиться смешанной расой. Его слова вызвали возмущения оппозиционных партий Венгрии, а также европейских политиков. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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По мнению Орбана, страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы — "уже не нации".

"Мы (венгры, — ред) не являемся смешанной расой… и мы не хотим становиться смешанной расой", — заявил он.

Член европарламента от оппозиционной партии "Импулс" Каталин Чех заявила, что потрясена речью венгерского премьера.

"Его заявления напоминают о времени, которое, я думаю, мы все хотели бы забыть. Они действительно показывают истинное лицо режима", — сказала она.

Румынский депутат Европарламента Алин Митуца также гневно отреагировал на комментарии Орбана.

"Говорить о расовой или этнической "чистоте", особенно в таком смешанном регионе, как Центральная и Восточная Европа, чисто бредово и опасно. Как и мистер Орбан", — написал он в Twitter.

В издании отмечают, что это не первая такая речь Орбана. Он делал подобные заявления в течение многих лет, но эти комментарии были сформулированы в резкой ультраправой манере. Такие слова он произнес в городе Бэйле-Тушнаде в Румынии на ежегодной встрече со сторонниками. Именно там, в 2014 году, он впервые сказал, что хочет построить "нелиберальную демократию" в Венгрии.

Такие резкие слова премьер-министра Венгрии могут свидетельствовать о том, что Будапешт отказался от получения нескольких млрд евро от ЕС, которые были заморожены из-за проблем с коррупцией и верховенства права.

"Он точно знает, какая реакция будет на это выступление, и я думаю, что он готовится к отсутствию компромисса", — сказал венгерский политолог из аналитического центра "Политический капитал".

Напомним, на этой же встрече, 23 июля Виктор Орбан призвал ЕС прекратить поставки оружия в Украину и пересмотреть стратегию санкций против России. По его словам, так войну не выиграть, а новая стратегия должна быть построена на мирных переговорах.

15 июля премьер Венгрии заявил, что ЕС "выстрелил себе в легкие", вводя санкции против РФ. Политик считает, что если ограничения не отменить, то это может уничтожить европейскую экономику в то время, когда ограничения не ослабили Россию и не привели к какому-либо урегулированию войны в Украине.