"Чисто нацистська мова": Радниця Орбана пішла у відставку після "расового" скандалу

Багаторічна прихильниця угорського прем'єра вважає, що його виступ сподобався б "найкроважнішим расоненависникам".

Скандал довкола прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через слова про "змішування європейських і неєвропейських рас" продовжує набирати обертів. Після таких заяв його багаторічна радниця Жужа Хегедюш вирішила піти у відставку та назвала слова Орбана нацистськими. Про це повідомляє угорське видання HVG.

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[ + – ] Жужа Хегедюш та Віктор Орбан

26 липня Хегедюш надіслала Орбану листа, в якому написала, що йде зі своєї посади, оскільки його слова про змішування рас були "чисто нацистською мовою". Вона вважає, що виступ угорського прем'єра сподобався б "найбільш кровожерливим расоненависникам". Тому, незважаючи на 20-річну дружбу, їй доводиться розірвати їхні стосунки.

Зі свого боку Віктор Орбан написав лист у відповідь своїй радниці, де заявив, що вона не може звинувачувати його в расизмі.

"Ви навіть не можете серйозно звинувачувати мене в расизмі після двадцяти років спільної роботи. Вам найкраще відомо, що мій уряд дотримується політики нульової терпимості щодо антисемітизму та расизму в Угорщині", — сказав він.

Після цього Жужа Хегедюш написала другий лист до глави уряду Угорщини, де попросила його уважніше прочитати своє перше звернення. Вона заявила, що вважає, що антисемітизм далекий від Орбана, проте водночас не розуміє, хто й навіщо написав йому таку промову.

Расистська промова Орбана

23 липня Віктор Орбан виступив у місті Бейле-Тушнаді у Румунії на щорічній зустрічі з прихильниками. Там він виступив із різкою критикою "змішування" європейської та неєвропейської рас і заявив, що угорці не хочуть ставати змішаною расою.

Прем'єр-міністр Угорщини вважає, що країни, де поєднуються європейці та неєвропейці — "вже не нації".

"Ми (угорці, — ред) не є змішаною расою... і ми не хочемо ставати змішаною расою", — заявив він.

Його слова викликали різку критику серед опозиційних партій країни та європейських політиків.

На цій же зустрічі Орбан закликав ЄС припинити постачати озброєння в Україну та переглянути стратегію санкцій проти РФ через її вторгнення. Він вважає, що Київ не зможе перемогти Москву у війну за допомогою зброї НАТО.