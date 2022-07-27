"Чисто нацисткий язык": Советница Орбана ушла в отставку после "расового" скандала

Многолетняя сторонница венгерского премьера считает, что его выступление понравилось бы "самым кровожадным расоненавистникам".

Скандал вокруг премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за слов о "смешивании европейских и неевропейских рас" продолжает набирать обороты. После таких заявлений его многолетняя советница Жужа Хегедюш решила пойти в отставку и назвали слова Орбана нацистскими. Об этом сообщает венгерское издание HVG.

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[ + – ] Жужа Хегедюш и Виктор Орбан

26 июля Хегедюш направила Орбану письмо, в котором написала, что уходит со своего поста, поскольку его слова о смешивании рас были "чисто нацистским языком". Она считает, что выступление венгерского премьера понравилось бы "самым кровожадным расоненавистникам". Поэтому, несмотря на 20-летнюю дружбу, ей приходится разорвать их отношения.

В свою очередь Виктор Орбан написал ответное письмо своей советнице, где заявил, что она не может обвинять его в расизме.

"Вы даже не можете серьезно обвинять меня в расизме после двадцати лет совместной работы. Вам лучше всего известно, что мое правительство придерживается политики нулевой терпимости в отношении антисемитизма и расизма в Венгрии", — сказал он.

После этого Жужа Хегедюш написала второе письмо главе правительства Венгрии, где попросила его более внимательно прочитать свое первое обращение. Она заявила, что считает, что антисемитизм далек от Орбана, однако в то же время не понимает, кто и зачем написал ему такую речь.

Расистская речь Орбана

23 июля Виктор Орбан выступил в городе Бэйле-Тушнаде в Румынии на ежегодной встрече со сторонниками. Там он выступил с резкой критикой "смешения" европейской и неевропейской рас и заявил, что венгры не хотят становиться смешанной расой.

Премьер-министр Венгрии считает, что страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы — "уже не нации".

"Мы (венгры, — ред) не являемся смешанной расой… и мы не хотим становиться смешанной расой", — заявил он.

Его слова вызвали резкую критику среди оппозиционных партий страны и европейских политиков.

На этой же встречи Орбан призвал ЕС прекратить поставлять вооружение в Украину и пересмотреть стратегию санкций против РФ из-за ее вторжения. Он считает, что Киев не сможет победить Москву в войну с помощью оружия НАТО.