McDonald's у мистецтві: австралійський художник запросив $6 тисяч за огірок на стелі (фото)

Робота художника з Сіднея Метью Гріффіна є приклеєним до стелі галереї шматочком огірка з чизбургера, який він туди підкинув.

Австралійський художник із Сіднея Метью Гріффін виставив у галереї Окленда новий "художній твір", який складається з одного шматочка огірка з чизбургера McDonald's, приліпленого до стелі галереї. За свою роботу під назвою "Розсіл" художник запросив 10 тисяч новозеландських доларів, повідомляє британське видання The Guardian.

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"Розсіл" є однією з чотирьох нових робіт Гріффіна в галузі витончених мистецтв, представлених на виставці Сіднея в Окленді в галереї Майкла Летта. Деякі його шанувальники захоплюються роботою, називаючи її "геніальною" та "блискучою", інші ж назвали її "ідіотизмом".

Робота викликала неоднозначні коментарі в соцмережах. Один підписник написав, що існує величезна прірва між тим, як до таких речей ставляться в ресторані та галереї.

"Коли я був підлітком, мене вигнала поліція з "Макдональдса" за такий вчинок, а тепер це мистецтво", — написав він.

[ + – ] "Розсіл" художника Гріффіна

Деякі зазначили, що робота Гріффіна нагадує відомий твір італійського художника Мауріціо Каттелана під назвою "Комік", який складається з банана, приклеєного скотчем до стіни галереї під час виставки Art Basel у Маямі у 2019 році. Тоді роботу продали за 120 000 доларів, проте пізніше Девід Датуна влаштував перформанс під назвою "Голодний художник" — він зірвав банан зі стіни, очистив від шкірки та з'їв його.

[ + – ] Робота художника Мауріціо Каттелана під назвою "Комік"

Думки критиків

Директор компанії Fine Arts Раян Мур, яка представляє Гріффіна, каже, що "Розсіл" його веселить. За його словами, крім використання гумору як прийому, робота Гріффіна дотримується традицій сучасного мистецтва та ставить під сумнів "спосіб формування цінності та сенсу між людьми". А неминуче питання про те, чи є шматок огірка "мистецтвом", не турбує Мура.

"Гумористична реакція на роботу не є неприйнятною — це нормально, тому що це смішно. Взагалі кажучи, не художники вирішують, чи є щось мистецтвом, чи ні — вони ті, хто творить і робить речі. Чи є щось цінним і значущим як витвір мистецтва — це те, що вирішує суспільство", — сказав Мур.

Помічник директора галереї Ендрю Томас сказав, що "Розсіл" став важливим включенням у виставку, дозволивши тим, хто вперше стикається з роботами Гріффіна, "широко задуматися про різні ідеї, які в них укладені".

Раніше повідомлялося, що син поп-діви Мадонни взяв собі псевдонім Rhed і став художником. Його перша виставка в галереї відбулася ще в липні 2018 року.