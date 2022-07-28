"Питання культури": Орбан виправдався за свої заяви про збереження "чистоти нації"

Прем'єр-міністр Угорщини назвав себе відкритим антиміграційним політиком, який хоче "зберегти європейську цивілізацію у такому вигляді, якою вона є".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з австрійським канцлером Карлом Негаммером виправдався за свої заяви щодо мігрантів та "чистоти нації". Орбан заявив, що він відкрито називає себе антиміграційним політиком, який намагається зберегти європейську цивілізацію такою, якою вона є. Про це повідомляє угорське видання Telex.

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Угорський прем'єр вважає, що в політиці не можна спиратися на "біологічний підхід", а необхідно враховувати культурний підхід. Пояснюючи свої слова про те, що угорці не хочуть ставати "змішаною расою", він сказав, що не бажає, щоб Угорщина перетворилася на імміграційну країну.

"Я не лукавлю, не натякаю, не ходжу навкруги, у мене чітка, пряма позиція — я визначаю себе як антиміграційного та антиімміграційного політика. Це не расове питання, це питання культури", — заявив Орбан.

За його словами, у питанні збереження культури європейської цивілізації, яку він хоче зберегти у своїй країні без змін, позиція Угорщини відрізняється від австрійської.

"Ми хочемо зберегти нашу цивілізацію такою, якою вона є. І щодо цього ми відрізняємося від Австрії. Ми завжди захищатимемо наші кордони", — зазначив прем'єр.

Водночас Орбан відреагував на заяви Негаммера про расизм та антисемітизм. У цьому питанні угорський лідер повністю підтримав австрійського колегу і наголосив, що угорський уряд перебуває на передових позиціях у боротьбі з антисемітизмом, виявляючи нульову толерантність, і що такі заяви неможливі навіть у публічному дискурсі.

"У питанні антисемітизму та расизму ми повністю згодні. Що думає канцлер Австрії, то думаю і я", — наголосив Орбан.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 25 липня виступив із заявами про небажання угорців змішувати європейські та неєвропейські раси. Політик дійшов висновку, що в тих країнах, де йде змішування, більше немає нації. Слова прем'єра викликали гостру критику в Європарламенті, де зазначили, що такі заяви нагадують час, який би всім хотілося забути.

Після його заяв Орбана його багаторічна радниця Жужа Хегедюш пішла у відставку про "змішування європейських та неєвропейських рас". Вона направила прем'єру листа, в якому написала, що його слова про змішування рас були "чисто нацистською мовою".