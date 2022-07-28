"Вопрос культуры": Орбан оправдался за свои заявления о сохранении "чистоты нации"

Премьер-министр Венгрии назвал себя открытым антимиграционным политиком, который хочет "сохранить европейскую цивилизацию в таком виде, какова она есть".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с австрийским канцлером Карлом Нехаммером оправдался за свои заявления относительно мигрантов и "чистоты нации". Орбан заявил, что он открыто называет себя антимиграционным политиком, который пытается сохранить европейскую цивилизацию такой, какова она есть. Об этом сообщает венгерское издание Telex.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Венгерский премьер считает, что в политике нельзя опираться на "биологических подход", а необходимо учитывать подход культурный. Объясняя свои слова о том, что венгры не хотят становиться "смешанной расой", он сказал, что он не желает, чтобы Венгрия превратилась в иммиграционную страну.

"Я не лукавлю, не намекаю, не хожу вокруг да около, у меня четкая, прямая позиция — я определяю себя как антимиграционного и антииммиграционного политика. Это не расовый вопрос, это вопрос культуры", — заявил Орбан.

По его словам, в вопросе сохранения культуры европейской цивилизации, которую он хочет сохранить в своей стране без изменений, позиция Венгрии отличается от австрийской.

"Мы хотим сохранить нашу цивилизацию такой, какая она есть. И в этом отношении мы отличаемся от Австрии. Мы всегда будем защищать наши границы", — отметил премьер.

В то же время Орбан отреагировал на заявления Нехаммера о расизме и антисемитизме. В этом вопросе венгерский лидер полностью поддержал австрийского коллегу и подчеркнул, что венгерское правительство находится на передовых позициях в борьбе с антисемитизмом, проявляя нулевую терпимость, и что подобные заявления невозможны даже в публичном дискурсе.

"В вопросе антисемитизма и расизма мы полностью согласны. Что думает канцлер Австрии, то думаю и я", — подчеркнул Орбан.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 25 июля выступил с заявлениями о нежелании венгров смешивать европейских и неевропейских расы. Политик пришел к выводу, что в тех странах, где идет смешивания больше нет нации. Слова премьера вызвали острую критику в Европарламенте, где отметили, что подобные заявления напоминают время, которое всем хотелось бы забыть.

После его заявлений Орбана его многолетняя советница Жужа Хегедюш ушла в отставку о "смешивании европейских и неевропейских рас". Она направила премьеру письмо, в котором написала, что его слова о смешении рас были "чисто нацистским языком".