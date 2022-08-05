Презервативи та документи: предмети з підводного човна нацистів уперше покажуть на виставці (фото)

У піднятому з дна підводному човні U-534 знайшли нацистські шифрувальні машини Enigma, десятки пляшок французького вина та близько 200 презервативів, зубну пасту, каву й інші предмети.

В англійському місті Ліверпуль відкриють виставку під назвою "Секрети останнього підводного човна" в музеї Western Approaches. На ній виставлять предмети періоду Другої світової війни з нацистського підводного човна U-534: французькі вина, презервативи, каву тощо. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Як пишуть журналісти, виставку відкриють наступного тижня. Там можна буде побачити дві нацистські шифрувальні машини Enigma, десятки пляшок французького вина та близько 200 презервативів, а також зубну пасту, яка все ще має м'ятний смак, і каву, яка зберегла свій аромат.

Скарб нацистських артефактів, що надзвичайно добре зберігся, вперше виставлять на загальний огляд. Предмети витягнули з підводного човна, що затонув, у 1990-х роках після майже 50 років на дні океану.

Також серед предметів, які напрочуд добре збереглися під упливом холодної води та шарів мулу, можна буде побачити листівки з гітлерівськими марками та сотні сторінок секретних нацистських документів.

Після перекладу й аналізу вони можуть дати відповідь на питання, чому саме цей підводний човен не здався наприкінці війни. Це загадка, яка довгий час спантеличувала істориків.

Експонати будуть також розміщені на платформі Big Heritage, яка спеціалізується на освіті та спадщині, щоб сотні зацікавлених людей могли допомагати перекладати німецькі документи та ділитися своїми знаннями.

Копії конфіденційних нацистських документів, що збереглися, рідкісні, тому команда сподівається, що документи, знайдені на підводному човні, допоможуть зрозуміти, що сталося в кінці правління нацистського режиму.

[ + – ] Підводний човен виставляли на загальний огляд у Біркенхеді з 1990-х по 2020 рік [ + – ] Нашивка з німецької військової форми [ + – ] Листівка, знайдена на підводному човні, що затонув [ + – ] Знайдені предмети включають набір для перевірки повітря зі скляними трубками, що все ще містять рожеву рідину

Що відомо про підводний човен?

U-534 — останній підводний човен, який залишив Німеччину в 1945 році. Історики підозрюють, що на ньому могли перебувати високопосадовці, які планували втекти в іншу частину світу. Одна її потопили два британські ВПС Liberator у травні 1945 року за 20 км від данського острова Анхольт.

"На борту був аргентинський радист, і він мав паливо та запас ходу, щоб вирушити в Аргентину. У них була тропічна форма, але вони були в Північному морі, тож куди ж вони прямували?" — сказав директор Big Heritage Дін Патон.

Підводний човен підняли з дна в 1993 році та до 2020 року виставляли на загальний огляд у Біркенхеді. Наразі субмарина належить Big Heritage і перебуває в процесі реконструкції.

Нагадаємо, 4 серпня посол України в Німеччині розповів, що влада Берліна відмовилася проводити виставку зі знищеною українцями військовою технікою РФ. Керівництво міста заявило, що подібний захід є неприйнятним.

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