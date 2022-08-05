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Мир

Презервативы и документы: предметы из подлодки нацистов впервые покажут на выставке (фото)

Выставка предметов нацистов в Британии
Фото: The Guardian | Нашивка с военной формы нацистов

В поднятой со дна подводной лодке U-534 нашли нацистские шифровальные машины Enigma, десятки бутылок французского вина и около 200 презервативов, зубную пасту, кофе и другие предметы.

В английском городе Ливерпуль откроют выставку под названием "Секреты последней подводной лодки" в музее Western Approaches. На ней будут выставлены предметы периода Второй мировой войны из нацистской подводной лодки U-534 : французские вина, презервативы, кофе и т.д. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Как пишут журналисты, выставку откроют на следующей недели. Там можно будет увидеть две нацистские шифровальные машины Enigma, десятки бутылок французского вина и около 200 презервативов, а также зубную пасту, которая все еще имеет мятный вкус, и кофе, сохранивший свой аромат.

Клад необычайно хорошо сохранившихся нацистских артефактов впервые будет выставлен на всеобщее обозрение. Предметы были извлечены из затонувшей подводной лодки в 1990-х годах после почти 50 лет на дне океана.

Также среди предметов, которые удивительно хорошо сохранились под воздействием холодной воды и слоев ила, можно будет увидеть открытки с гитлеровскими марками и сотни страниц секретных нацистских документов.

При переводе и анализе они могут содержать ответ на вопрос, почему именно эта подводная лодка не сдалась в конце войны. Это загадка, которая долгое время озадачивала историков.

Экспонаты будут также размещены на платформе Big Heritage, которая специализируется на образовании и наследии, чтобы сотни заинтересованных людей могли помогать переводить немецкие документы и делиться своими знаниями.

Сохранившиеся копии конфиденциальных нацистских документов редки, поэтому команда надеется, что документы, найденные на подводной лодке, помогут понять, что произошло в конце правления нацистского режима.

Нацистская подлодка
Подводная лодка выставлялась на всеобщее обозрение в Биркенхеде с 1990-х по 2020 год
Нацистская подводная лодка
Нашивка из немецкой военной формы
Нацистская подлодка
Открытка, найденная на затонувшей подводной лодке
Нацистская подлодка
Найденные предметы включают набор для проверки воздуха со стеклянными трубками, все еще содержащими розовую жидкость
Нацистская подлодка
Нацистская подводная лодка
Нацистская подлодка
Нацистская подлодка

Что известно о подводной лодке?

U-534 — последняя подводная лодка, которая покинула Германию в 1945 году. Историки подозревают, что на ней могли находиться высокопоставленные нацистские чиновники, которые планировали бежать в другую часть мира. Одна она была потоплена двумя британскими ВВС Liberator в мае 1945 года в 20 км от датского острова Анхольт.

"На борту был аргентинский радист, и у него было топливо и запас хода, чтобы отправиться в Аргентину. У них была тропическая форма, но они были в Северном море, так куда же они направлялись?", — сказал директор Big Heritage Дин Патон.

Подводная лодка была поднята с дна в 1993 году, и до 2020 года выставлялась на всеобщее обозрение в Биркенхеде. Сейчас субмарина принадлежит Big Heritage и находится в процессе реконструкции.

Напомним, 4 августа посол Украины в Германии рассказал, что власти Берлина отказались проводить выставку с уничтоженной украинцами военной техники РФ. Руководство города заявило, что подобное мероприятие неприемлемо.

10 апреля Фокус рассказывал, как устраняли самых жестоких военных преступников, включая тех, кого не удавалось привлечь к суду.