Презервативы и документы: предметы из подлодки нацистов впервые покажут на выставке (фото)
В поднятой со дна подводной лодке U-534 нашли нацистские шифровальные машины Enigma, десятки бутылок французского вина и около 200 презервативов, зубную пасту, кофе и другие предметы.
В английском городе Ливерпуль откроют выставку под названием "Секреты последней подводной лодки" в музее Western Approaches. На ней будут выставлены предметы периода Второй мировой войны из нацистской подводной лодки U-534 : французские вина, презервативы, кофе и т.д. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Как пишут журналисты, выставку откроют на следующей недели. Там можно будет увидеть две нацистские шифровальные машины Enigma, десятки бутылок французского вина и около 200 презервативов, а также зубную пасту, которая все еще имеет мятный вкус, и кофе, сохранивший свой аромат.
Клад необычайно хорошо сохранившихся нацистских артефактов впервые будет выставлен на всеобщее обозрение. Предметы были извлечены из затонувшей подводной лодки в 1990-х годах после почти 50 лет на дне океана.
Также среди предметов, которые удивительно хорошо сохранились под воздействием холодной воды и слоев ила, можно будет увидеть открытки с гитлеровскими марками и сотни страниц секретных нацистских документов.
При переводе и анализе они могут содержать ответ на вопрос, почему именно эта подводная лодка не сдалась в конце войны. Это загадка, которая долгое время озадачивала историков.
Экспонаты будут также размещены на платформе Big Heritage, которая специализируется на образовании и наследии, чтобы сотни заинтересованных людей могли помогать переводить немецкие документы и делиться своими знаниями.
Сохранившиеся копии конфиденциальных нацистских документов редки, поэтому команда надеется, что документы, найденные на подводной лодке, помогут понять, что произошло в конце правления нацистского режима.
Что известно о подводной лодке?
U-534 — последняя подводная лодка, которая покинула Германию в 1945 году. Историки подозревают, что на ней могли находиться высокопоставленные нацистские чиновники, которые планировали бежать в другую часть мира. Одна она была потоплена двумя британскими ВВС Liberator в мае 1945 года в 20 км от датского острова Анхольт.
"На борту был аргентинский радист, и у него было топливо и запас хода, чтобы отправиться в Аргентину. У них была тропическая форма, но они были в Северном море, так куда же они направлялись?", — сказал директор Big Heritage Дин Патон.
Подводная лодка была поднята с дна в 1993 году, и до 2020 года выставлялась на всеобщее обозрение в Биркенхеде. Сейчас субмарина принадлежит Big Heritage и находится в процессе реконструкции.
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