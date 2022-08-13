Індія відправляє до Америки російське паливо, — Мінфін США

Сполучені Штати Америки підозрюють, що Індія знала про російське походження нафти, яка морським шляхом потрапила до Нью-Йорка, але приховала цей факт.

Міністерство фінансів США підозрює Індію у тому, що країна приховала російське походження палива, яке відправляється до Америки. Про це пише Reuters.

Міністерство фінансів США повідомило Індії, що індійське судно забрало нафту з російського танкера у відкритому морі і доставило її до порту в штаті Гуджарат на західному узбережжі, де її було очищено і відправлено далі.

Таким чином, морським шляхом російське паливо в обхід санкцій потрапило до Нью-Йорка.

Зауважимо, що пакети санкцій, запроваджених США проти Росії через повномасштабне вторгнення країни на територію України, забороняють імпорт у США енергетичних продуктів російського походження (включаючи сиру нафту, очищене паливо, дистиляти, вугілля та газ) російського походження.

Видання наголошує, що Індія в минулому рідко купувала російську нафту. Але з початком російсько-української війни, коли через санкції російське "чорне золото" впало в ціні, індійські нафтопереробники почали скуповувати дешеву сировину.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Росія вивозить контрабандою золото із Судану для війни з Україною. За словами журналістів, які проводили розслідування, Росія надала потужну політичну та військову підтримку все більш непопулярному військовому керівництву Судану, яке жорстоко придушує продемократичний рух у країні.

Також ми інформували наших читачів, що світ посилює санкції до Росії та її компаній. На початку липня заборона торкнулася імпорту російського золота. Частка металу — 3,5% всього обсягу російського експорту минулого року.